ledjely
Accueil » Complot ou prétexte ? La junte malienne fait une purge au sein de l’armée
ActualitésAfriquePolitiqueSociété

Complot ou prétexte ? La junte malienne fait une purge au sein de l’armée

Par LEDJELY.COM

Depuis plusieurs jours, les autorités maliennes ont procédé à au moins une vingtaine d’arrestations de militaires soupçonnés de vouloir renverser la junte au pouvoir, selon des sources sécuritaires et politiques consultées par l’AFP, ce dimanche 10 août 2025. Mais derrière cette vague d’interpellations, une question s’impose : s’agit-il réellement d’un complot ou d’un nouvel épisode dans la stratégie du régime visant à éliminer toute opposition, y compris au sein de ses propres rangs ?

Le Mali, déjà plongé dans une crise sécuritaire majeure depuis 2012, voit désormais son armée confrontée à une menace interne. « Depuis trois jours, il y a des arrestations liées à une tentative de déstabilisation des institutions », a confirmé une source sécuritaire malienne à l’AFP.

Parmi les personnes arrêtées figure le général Abass Dembélé, ancien gouverneur de la région de Mopti, une figure respectée de l’armée. Il a été interpellé à son domicile, à Kati, sans que les motifs de sa détention ne lui soient communiqués.

Selon un membre du Conseil national de transition (CNT), organe législatif mis en place par la junte, ce sont en réalité près d’une cinquantaine de militaires qui auraient été arrêtés. Tous sont accusés de comploter pour renverser le pouvoir, alors que le pays traverse une période marquée par de sévères restrictions des libertés et par des violences jihadistes meurtrières sur l’ensemble du territoire, a-t-il confié à l’AFP.

En multipliant les arrestations dans ses propres rangs, la junte envoie un message clair : toute contestation, même interne, sera implacablement réprimée. Mais cette politique de la peur pourrait aussi fragiliser davantage l’armée et laisser le champ encore plus libre aux groupes armés qui déstabilisent le pays depuis plus d’une décennie.

Pour l’heure, aucune communication officielle n’a été faite par les autorités de Bamako, qui se refusent à fournir la moindre information sur cette vague d’arrestations d’officiers maliens.

N’Famoussa Siby

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Serhou Guirassy vers l’Arabie Saoudite ? « Ce n’est pas mon problème », dit-il

LEDJELY.COM

Condamnation de Succès Masra : Mahamat sur les traces d’Idriss Déby

LEDJELY.COM

Guinée : les Forces Vives accusent le général Doumbouya de « confiscation du pouvoir » et appellent à la mobilisation à partir du 5 septembre

LEDJELY.COM

Constitution : Amadou Oury Bah porte le texte jusque dans les églises

LEDJELY.COM

Naufrage à Kanfarandé : un rescapé inespéré, un disparu toujours recherché

LEDJELY.COM

Guinée – Afrique du Sud : «Il faut impérativement gagner », martèle Abedi

LEDJELY.COM
Chargement....