Guinée – Afrique du Sud : Plus qu’un match, un combat pour la survie 

Condamnée à éviter la défaite ce lundi face à l’Afrique du Sud, lors de la troisième journée du Championnat d’Afrique des Nations, la Guinée joue une grande partie de son avenir dans la compétition. Mais que doit faire le Syli national pour remporter ce choc ? Pour le savoir, Ledjely.com a interrogé plusieurs journalistes sportifs guinéens.

Pour Moustapha Koutoubou Kaba, la clé réside d’abord dans la capacité à se relever de la lourde défaite contre l’Ouganda.

« C’est un match décisif qui peut déterminer la suite de la compétition pour les deux équipes. La Guinée est sous pression, maintenant c’est sur l’aspect mental que cette rencontre va se jouer côté guinéen, en se remettant d’abord de la gifle. Au-delà de ça, il faut aussi faire des changements sur toutes les lignes pour créer un rapport de forces, imposer notre tempo, donner le rythme et posséder le ballon. Il faut surtout tenir le ballon dans la moitié du terrain de l’équipe adverse, en réduisant les zones d’influence des footballeurs sud-africains, parce qu’on sait que ce sont des joueurs qui aiment jouer dans de petits espaces. En plus, il faut insister sur les côtés parce qu’il y a des lourdeurs de ce côté-là et leur défense est perméable », a-t-il martelé.

Thierno Saidou Diakité, lui, insiste sur l’obligation de gagner et l’importance de revoir la copie défensive.

« Je pense que c’est une seule équation, c’est la victoire si on ne veut pas davantage compliquer les choses. Nous jouons contre un adversaire coriace qui a un championnat professionnel et cette équipe est hyper organisée. Donc, ce match, il faut le cœur pour aller chercher la victoire. Il faut également penser à changer l’équipe car la défense était vraiment perméable. Il faut aussi penser à mettre beaucoup d’énergie et d’impact si on veut gagner ce match », a-t-il affirmé.

Quant à Mory Sidibé, il appelle à plus de courage et à un pressing haut.

« Je pense que pour le match de demain, le Syli doit jouer haut sur le terrain et éviter de subir. Le public du Nelson Mandela Stadium a joué un véritable rôle dans cette défaite du Syli. Maintenant, l’Afrique du Sud et l’Ouganda, ce n’est pas la même équipe, ce n’est pas le même style. Moi, je pense que la Guinée a une équipe pour battre n’importe quel adversaire. Il faut avoir le courage de le dire : il y a des joueurs qui ne sont pas à la hauteur, donc il faut du changement », a-t-il expliqué.

Le rendez-vous est donc pris : Guinée – Afrique du Sud, ce lundi à 14h TU. Une rencontre à quitte ou double pour le Syli national.

Lonceny Camara