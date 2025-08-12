ledjely
AfroBasket Angola 2025 : le Sily Basket frappe fort d’entrée face au Soudan du Sud

Dans ce qu’on appelait déjà la poule de la mort, la Guinée a parfaitement lancé son AfroBasket 2025 en s’offrant le scalp du Soudan du Sud, meilleure nation africaine au classement FIBA.

Placé dans le groupe C aux côtés de l’Angola (pays hôte), du Soudan du Sud et de la Libye, le Sily Basket n’avait pas la faveur des pronostics. Pourtant, ce mercredi, les Guinéens ont déjoué tous les pronostics en livrant un match plein face à un adversaire redouté.

À la mi-temps, la Guinée menait déjà 46 à 38, grâce à une défense solide et une adresse au tir impressionnante. Au retour des vestiaires, le Sily a continué sur sa lancée. À l’issue du troisième quart-temps, l’écart s’est creusé à 70–59.

Dans un dernier quart-temps intense, les Sud-Soudanais ont tenté de revenir, mais les Guinéens ont tenu bon jusqu’au bout, s’imposant finalement 88 à 80. Un exploit retentissant qui relance totalement les enjeux du groupe.

Prochain rendez-vous pour la Guinée : ce jeudi 14 août à 18h GMT, contre l’Angola, le pays hôte, pour le choc de la deuxième journée.

