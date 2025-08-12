Kindia : des journalistes formés pour lutter contre l’exploitation et le harcèlement sexuels

Dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan d’action annuel 2025, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) en Guinée s’engage à renforcer la sensibilisation et les capacités des acteurs médiatiques en matière de Prévention et réponse à l’exploitation, aux abus et au harcèlement sexuels (PRSEAH). C’est dans cette dynamique que se tient à Kindia un atelier réunissant des journalistes venus de Conakry et de l’intérieur du pays. La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Dr Moussa Soumah, directeur du Service national de la promotion de la santé au ministère de la Santé et de l’Hygiène publique (MSHP).

Pendant deux jours, les participants seront formés sur plusieurs thématiques, notamment la définition des termes « exploitation », « abus » et « harcèlement sexuel » ; les raisons d’être de la PRSEAH aux niveaux mondial, organisationnel et individuel ; la politique de tolérance zéro de l’OMS ; la compréhension du genre et des violences basées sur le genre ; les mécanismes de signalement ; les obstacles et les bonnes pratiques en matière de notification, etc.

Lors de sa présentation, Madame Aminata Keita, facilitatrice à l’OMS, a répondu à la question : Pourquoi la PRSEAH à l’OMS ?

Selon elle, il s’agit de :

Protéger les bénéficiaires adultes et les enfants contre toute forme de préjudice causé par l’organisation ;

Protéger les membres du personnel contre le harcèlement sexuel ;

Veiller à ce que chacun puisse faire un signalement et exprimer ses préoccupations en toute sécurité.

Elle a précisé : « En tant que personnel de l’OMS, tous les membres du personnel sont tenus de signaler tout incident suspecté d’exploitation, d’abus sexuel ou de harcèlement sexuel. Nous devons reconnaître que nous détenons un pouvoir sur les individus dans les pays où nous intervenons, et que ce pouvoir peut être facilement détourné pour nuire, en entraînant des exploitations ou des abus sexuels. Les administrateurs, les responsables et les chefs de bureaux de pays ont tous un rôle à jouer dans la création de systèmes et d’un environnement propices à une prévention efficace, à une détection précoce, à un signalement sûr et à un soutien aux victimes et survivants ».

De son côté, Dr Issiaga Konaté, représentant du bureau de l’OMS en Guinée, a rappelé que cet atelier s’inscrit dans le cadre des engagements de l’OMS et du système des Nations Unies en matière de protection du genre et de la dignité humaine.

« Cet atelier vise à renforcer les capacités des professionnels de la communication afin qu’ils deviennent des relais efficaces auprès des communautés, des professionnels de santé, des ONG et des autorités à tous les niveaux. Il ne s’agit pas seulement de sensibiliser, mais aussi de permettre aux communautés, souvent victimes et ignorantes de leurs droits, de s’en approprier pour se protéger », a-t-il indiqué.

Il a insisté sur l’importance de cette mission. « L’objectif, c’est que ces communautés soient informées de leurs droits fondamentaux et soient en mesure de se défendre contre toutes formes d’exploitation, d’abus et de harcèlement sexuel », a-t-il souligné.

En procédant à l’ouverture officielle des travaux, Dr Moussa Soumah, au nom du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, a souligné que la PRSEAH est une priorité pour son département.

« Il est crucial que, face à cette problématique, nous, professionnels de santé, nous levions d’une seule voix pour aider les communautés victimes à comprendre leurs droits, à les revendiquer et à se protéger », a-t-il martelé.

Balla Yombouno, depuis Kindia