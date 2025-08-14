ledjely
Accueil » Inondations à Siguiri : un chauffeur disparu, des mesures annoncées par les autorités
Inondations à Siguiri : un chauffeur disparu, des mesures annoncées par les autorités

Par LEDJELY.COM

Comme annoncé dans l’un de nos précédents articles, la forte pluie qui s’est abattue sur la préfecture de Siguiri, de la nuit du mardi jusqu’au jeudi 14 août 2025, a provoqué de graves inondations dans plusieurs quartiers de la commune urbaine. Ce jeudi, un cas de disparition a été signalé.

Selon les informations recueillies par notre correspondant préfectoral, un chauffeur de véhicule est porté disparu, tandis que trois autres personnes ont été secourues par la population.

Bintou Keïta, proche de la victime, a raconté les circonstances du drame.

« C’est un chauffeur, tout le monde l’appelle “De Gaulle”. Il ne connaît même pas la ville, il était venu déposer nos sacs de piments. On nous a raconté qu’hier, un enfant, qui regardait l’eau au bord de la route, au rond-point Houba Cissé, est tombé dans la rivière. Pour le sauver, trois personnes se sont jetées à l’eau. Les deux autres sont revenus avec l’enfant, mais lui (De Gaulle) est resté introuvable. C’est aujourd’hui, en venant récupérer nos piments, que nous avons appris sa disparition. Nous avons cherché à l’hôpital, à la préfecture et à la Croix-Rouge, mais sans succès », a-t-elle expliqué.

Interrogé, Souleymane Koïta, président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Siguiri, annonce les directives et appelle à la vigilance.

« C’est avec amertume que nous avons constaté que l’eau a envahi les maisons de nombreux citoyens. Je salue le courage et la détermination des habitants qui se sont mobilisés, aux côtés des autorités, pour sauver des vies, ce qui a permis de limiter les dégâts. Notre première préoccupation a été d’évacuer les sinistrés. La seconde, de recenser les victimes et les dégâts, tâche entamée par la Croix-Rouge. Enfin, nous travaillons avec le service technique de l’habitat pour empêcher toute installation au bord de la rivière Nanko. La météo a annoncé de fortes pluies en août et septembre en Haute-Guinée : j’appelle donc les habitants des zones à risque à quitter immédiatement ces lieux », a-t-il indiqué.

À noter que d’autres localités de la sous-préfecture, comme Bouré, Bidika et Sèkè, notamment Franwalia, Balato, Boukaria, Kintinia, Rentre Bourenfè et Tabakoro  ont également enregistré des inondations.

Ibrahima Camara, depuis Siguiri

