Conakry–Coyah : inauguration de cinq (5) ponts structurants

Présidée par Amadou Oury Bah, le gouvernement guinéen a procédé, ce mercredi 29 avril 2026, à l’inauguration officielle de cinq nouveaux ponts à Conakry et à Coyah. Cette cérémonie de grande envergure, organisée au quartier Kakimbo, a réuni plusieurs membres du gouvernement, des autorités locales ainsi que de nombreux citoyens venus assister à la mise en service de ces ouvrages, lancés dans le cadre d’un vaste programme de modernisation initié en juin 2022 par le ministère des Infrastructures.

D’un coût global de 65 millions d’euros, financé avec l’appui des Pays-Bas à travers Invest International, ce projet vise à fluidifier la circulation, réduire les embouteillages chroniques et améliorer la sécurité des usagers sur plusieurs axes stratégiques de Conakry et de Coyah.

Prenant la parole, le ministre du Plan et de la Coopération internationale, Ismaël Nabé, a souligné la portée sociale de ces infrastructures.

« Ces ponts ne sont pas seulement des infrastructures. Ce sont des ouvrages qui vont rapprocher les populations, faciliter les déplacements et réduire considérablement les difficultés que vivaient les citoyens au quotidien. C’est aussi le début d’un important chantier de refondation engagé par le président de la République », a-t-il affirmé.

De son côté, le ministre des Infrastructures et des Travaux publics, Facinet Sylla, a insisté sur la dimension stratégique de cette réalisation.

« Nous ne célébrons pas simplement l’inauguration de cinq ponts, mais une vision concrétisée, des engagements tenus et une Guinée qui avance dans la modernisation de ses infrastructures. Ce projet traduit une volonté politique claire d’améliorer la mobilité urbaine et le quotidien des citoyens », a-t-il souligné.

Le Premier ministre, Amadou Oury Bah, a quant à lui mis l’accent sur l’impact humain et social de ces infrastructures, évoquant les longues années de difficultés vécues par les habitants de Conakry face aux embouteillages.

« Pendant des décennies, les populations de Conakry ont subi un véritable calvaire quotidien. Ces ponts vont changer la vie de milliers de personnes, réduire le stress, améliorer le temps de déplacement et permettre aux familles de retrouver un équilibre de vie », a-t-il déclaré.

Le chef du gouvernement a également salué la coopération entre la Guinée et le Royaume des Pays-Bas, tout en appelant les futurs responsables locaux à faire de l’amélioration du cadre de vie une priorité.

Les ouvrages inaugurés concernent le pont de Kakimbo, long de 144 mètres, avec 495 mètres de voies d’accès, reliant Ratoma à Kipé ; le pont de Demoudoula, également long de 144 mètres, avec 1,1 kilomètre de voies d’accès entre Kipé et Cosa ; le pont de Kiroty, de 96 mètres, avec 681 mètres de voies d’accès reliant Lambangny à Nongo ; le pont de Kissosso, de 144 mètres, avec 1,2 kilomètre de voies d’accès entre Kissosso et Entag ; ainsi que le pont de Kassonyah, le plus important du programme, avec 192 mètres de longueur et 7,4 kilomètres de voies d’accès pour faciliter l’accès à Coyah depuis le Km 36.

Aminata Camara