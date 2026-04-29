Chantier de la Paillote : une découverte historique enfouie sous terre

Une découverte aussi inattendue que symbolique vient de marquer le chantier de la Paillote. Lors des travaux de soubassement, des ouvriers ont mis au jour une importante somme d’argent enfouie dans le sol, composée d’anciens billets de 500 syli.

Aussitôt informé, le ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, Moussa Moïse Sylla, en visite sur le site, n’a pas caché son émotion face à cette trouvaille, qu’il considère comme une preuve tangible de la valeur historique du lieu.

« Oui, on m’a informé de cette découverte il y a quelques jours. Lors des fouilles, je pense pour les soubassements des infrastructures, des anciens billets, notamment des 500 syli, ont été retrouvés. C’était la plus grosse coupure de l’époque. Et c’est ici qu’ils ont été découverts. Cela prouve que ce lieu mérite son nom ; c’est un lieu de mémoire. Au-delà de sa renaissance, la Paillote nous a révélé des trésors cachés dans son sol. Ces billets témoignent du passage de nos ancêtres, de nos doyens, de nos devanciers sur ce site. Nous les conserverons certainement au Musée national de Guinée », a-t-il déclaré.

Ces billets, vestiges d’une époque révolue, seront ainsi confiés au Musée national, renforçant la dimension patrimoniale de ce site emblématique.

Sur le plan des travaux, le chantier affiche des avancées notables. Selon l’entrepreneur en charge, plusieurs bâtiments sont déjà sortis de terre, avec un taux d’exécution estimé à 40 %. Il précise toutefois que certaines validations techniques, notamment pour le bâtiment principal, restent attendues, ce qui pourrait influer sur le calendrier global.

De son côté, le ministre a dit constater une progression significative depuis la pose de la première pierre. Il a tenu à rappeler la portée historique et culturelle du projet.

« La Paillote, c’est une longue histoire, c’est une grande histoire, c’est l’histoire de nos orchestres nationaux, c’est l’histoire des artistes qui ont émergé plus tard et qui ont marqué l’histoire de la musique africaine et mondiale », dit-il avant d’ajouter : « Il était donc extrêmement important pour nous, en suivant la vision du président de la République, qui a fait de la culture et de l’éducation des piliers du programme Simandou, de matérialiser ce projet conformément à la vision du président Mamadi Doumbouya ».

Dans sa configuration future, la nouvelle Paillote comprendra une grande salle moderne avec mezzanine, capable d’accueillir jusqu’à 1 200 spectateurs, contre 500 auparavant. Pensée comme un espace de référence pour les spectacles vivants, elle ambitionne de redevenir un haut lieu de la scène musicale guinéenne.

« Ce sera la salle du live, pour tous les amoureux de nos orchestres et de la musique qui provient des profondeurs de nos terroirs. Le lieu de prédilection sera la Paillote, comme c’était le cas auparavant », a-t-il affirmé.

Balla Yombouno