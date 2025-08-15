Guinée : L’AFP se vide, Ensemble pour la Guinée entre en scène

Quelques mois seulement après sa création, l’Alliance des Forces Patriotiques (AFP) perd ses principaux leaders. Plusieurs d’entre eux ont quitté l’alliance pour lancer une nouvelle structure baptisée Ensemble pour la Guinée (EPG), dont le lancement officiel est prévu le mardi 19 août à Kaloum.

Même si les causes du divorce avec l’AFP ne sont pas connues, l’annonce a été faite ce vendredi 15 août 2025, lors d’une conférence de presse tenue au siège de l’EPG.

Selon Ousmane Dady Camara, coordinateur national de l’EPG.

« Ensemble pour la Guinée est un forum qui regroupe en son sein 54 partis politiques et 126 organisations de la société civile, tous résolus à défendre les acquis du CNRD, à soutenir la transition et à promouvoir la candidature du général aux prochaines élections », lance-t-il.

Pour rappel, plusieurs formations s’étaient mises ensemble au sein de l’Alliance des Forces Patriotiques dans le but de soutenir la candidature du général Doumbouya aux prochaines élections.

À peine née, cette alliance qui était composais des partis politiques comme : le GRUP de Papa Koly Kourouma, le RGP de Bouna Keita, le GDE d’Aboubacar Soumah, l’UPG, l’UNED, le Rassemblement Guinéen du Travail d’Ousmane Dady Camara, l’UGDD de Francis Haba, le FIDEL de Mohamed Lamine Kaba, le MPD de Paul Moussa Diawara, le PDG-RDA, le RRD, le RGT, le RDR, le FNDT, et l’UPR de Bah Ousmane, entre autres secteurs se désagrège.

Balla Yombouno