Père Justin Ouendeno : « L’Assomption est la glorification de la vierge Marie »

Les fidèles catholiques de la paroisse Notre-Dame des Victoires et de Paix de Kankan ont célébré, ce vendredi 15 août 2025, la fête de l’Assomption dans une ferveur intense. Lors de son homélie, le père Justin Ouendeno est longuement revenu sur le sens de cette célébration, souvent source de débats au sein de la communauté chrétienne.

Cette fête, qui honore la Vierge Marie, divise encore certains chrétiens : tandis que les catholiques y voient une solennité incontournable, d’autres, comme les protestants, la considèrent comme une invention humaine.

Pour le père Justin Ouendeno, l’Assomption célèbre avant tout « L’Assomption est la glorification de notre mère, la Vierge Marie. Marie mérite acclamation, reconnaissance. Elle mérite tout cela à cause du Christ. Au pied de la croix de Jésus-Christ, elle était là et on se rappelle des paroles du Christ qui disait : ‘Femme, voici ton fils ; et fils, voici ta mère.’ Elle s’est donnée, engagée pour la cause du Seigneur. Et de façon spirituelle, elle a été élevée auprès de Lui et nous le célébrons parce qu’elle est la mère de l’Église », a-t-il expliqué.

Interrogé sur la discorde autour de cette fête, le religieux a ajouté que « Les gens qui critiquent ne cherchent pas à connaître ce que nous faisons. Qui a sa maman et qui va la laisser sous la pluie ? Dieu a d’abord salué l’engagement de Marie en lui confiant sa mission, et quel être humain dira le contraire ? », a-t-il fait comprendre.

Michel Yaradouno