À l’UFDG, les Réformateurs s’insurgent contre Cellou Dalein Diallo

À la suite d’une allocution de Cellou Dalein Diallo, prononcée en visioconférence le samedi 16 août 2025 à l’occasion de l’assemblée générale de son courant, le Mouvement des Réformateurs de l’UFDG a publié une réplique politique cinglante. Dans un communiqué à la tonalité frontale, les Réformateurs dénoncent ce qu’ils appellent une « imposture morale et politique » et appellent à une refondation du parti, qu’ils estiment aujourd’hui confisqué au profit d’un leadership jugé « autoritaire, dépassé et sans vision structurante ».

Dans cette déclaration, les Réformateurs accusent Cellou Dalein Diallo de cultiver un double langage « Il est pour le moins paradoxal de voir Monsieur Diallo se poser en champion de la démocratie et de la liberté, lui qui, lorsqu’il était Premier ministre, a dirigé certaines des répressions les plus brutales contre des étudiants, des syndicalistes et des manifestants pacifiques », lancent-ils. Les réformateurs soulignent que cette image de défenseur des libertés ne résisterait pas à une lecture honnête de son parcours au sein du régime de Lansana Conté.

Plus grave encore, le Mouvement rappelle que l’actuel président de l’UFDG aurait été un acteur central dans la promotion du « Coudeisme », cette orientation politique visant à manipuler l’ordre constitutionnel pour servir des intérêts de pouvoir personnels. « Celui qui appelle à s’opposer contre la nouvelle constitution a sûrement la mémoire courte. Il est le premier artisan de la violation de la constitution guinéenne, en faisant campagne avec une fougue rarement vue pour imposer le Coudeisme », peut-on lire.

En parallèle de cette remise en cause historique, les Réformateurs mettent en garde contre une stratégie de manipulation émotionnelle des militants. Ils décrivent des discours systématiquement centrés sur la peur, la persécution et la victimisation. « Les discours de Monsieur Diallo reposent sur l’entretien de la peur et de la victimisation. Il instrumentalise des cas réels de souffrance ou de privation de liberté pour maintenir ses partisans sous son emprise émotionnelle. Cette stratégie de manipulation vise moins à défendre la cause des Guinéens qu’à sauver son propre destin politique, aujourd’hui compromis ».

Pour eux, cette posture ne reflète ni une volonté réelle de changement, ni un attachement profond à la démocratie. Elle masque au contraire une fuite en avant, centrée sur une ambition personnelle que les Réformateurs estiment désormais en décalage total avec les attentes des militants. « Un responsable politique ne peut dire qu’il veut du pouvoir alors qu’il a réclamé trois fois sa victoire à la magistrature suprême sans jamais l’assumer et en la laissant délibérément à son adversaire. Que Monsieur Diallo nous dise qui, des militants morts pour une victoire sacrifiée, et lui-même, serait la vraie victime », indique la déclaration.

Ils proposent une vision alternative, qui comprend la restauration de la légitimité interne par le respect des statuts, la réconciliation avec les militants, un véritable projet de gouvernance et une modernisation politique profonde. En somme, une rupture assumée avec la gestion actuelle de Cellou Dalein Diallo, qu’ils qualifient désormais ouvertement d’« obstacle à la transformation démocratique du parti ».

Thierno Amadou Diallo