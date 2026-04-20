Yama et Maya écopent de 2 ans avec sursis et bannies des réseaux sociaux pour 2 ans

Après une courte suspension d’audience, le verdict est tombé dans l’après-midi de ce lundi 20 avril au Tribunal de première instance de Mafanco dans l’affaire opposant la chanteuse Yama Séga à Maya Kaba, alias « Maya la Solution ».

Le juge Souleymane Traoré a rendu sa décision finale, reconnaissant les deux prévenues non coupables des faits de menaces. En revanche, elles ont été déclarées coupables d’outrage, d’atteinte à la dignité humaine par le biais de la cybercriminalité, ainsi que de propos injurieux et diffamatoires.

En répression, le tribunal a condamné Mariama Bah, connue sous le nom de Yama Séga, et Mariama Kaba, dite Maya La Solution à deux ans d’emprisonnement avec sursis, assortis du paiement d’une amende de 40 millions de francs guinéens.

Les deux condamnées sont interdites d’utilisation des réseaux sociaux pendant une période de deux ans, sauf dans un cadre strictement professionnel.

Aminata Camara