Le Sommet Africa Forward : la concrétisation de partenariats équilibrés et tournés vers l’avenir entre le continent africain et la France

Près de dix ans après le discours du Président de la République Emmanuel Macron à Ouagadougou, qui a posé les bases d’un renouvellement des relations entre la France et les pays africains, le Kenya et la France co-organisent le sommet Africa Forward les 11 et 12 mai 2026 à Nairobi.

Ce renouvellement s’appuie sur des relations partenariales d’égal à égal, fondées sur des intérêts partagés et des résultats concrets. Ainsi depuis neuf ans, de nombreuses initiatives ont été mises en oeuvre : fin de notre présence militaire permanente et fermeture des bases au Sénégal, Tchad, Gabon et en Côte d’Ivoire privilégiant les actions de formation (21 écoles nationales à vocation régionales (ENVR)) ; soutien à la représentativité du continent africain dans les instances internationales ; mobilisation de nos partenaires avec l’organisation de sommets en faveur de l’essor économique du continent (Conférence sur le financement des économies africaines en 2021 et Sommet de Paris pour un Nouveau Pacte financier mondialen 2023), de la lutte contre le réchauffement climatique (One Forest Summit au Gabon en 2023), du renforcement de la souveraineté alimentaire (initiative Food & Agriculture Resilience Mission en 2022), ou encore de la production de vaccins en Afrique (Forum mondial pour la souveraineté et l’innovation vaccinale en 2024).

De la même manière, la France a su regarder son passé colonial en face, avec la volonté d’avancer dans un esprit de dialogue. Le travail de mémoire sur les actions de l’Etat et de l’administration française a été lancé partout où il était souhaité (Rwanda, Sénégal, Cameroun), et un mouvement sans précédent sur les questions de restitution des biens culturels a été engagé (Bénin, Algérie, Sénégal, Madagascar, Côte d’Ivoire).

Très concrètement, en Guinée, cet engagement renouvelé de la France s’est conclu par :

– Un partenariat co-construit dans le domaine de la santé qui se traduit par les projets de construction des 4 hôpitaux régionaux par un consortium d’entreprises françaises (Eiffage, VAMED, Egis, Enia architecte et AP-HPI) et l’inauguration du laboratoire du biologie médicale de l’institut Pasteur de Guinée le 15 avril dernier avec le soutien de l’AFD ;

– Un appui à la souveraineté des imaginaires avec la mise en ligne prochaine de la plateforme numérique du Musée national de Guinée appuyée par les instruments d’Expertise France ;

– Une relation économique ravivée dont l’organisation du Forum d’Affaires Guinée- France le 31 mars par BPIFrance, réunissant plus de 500 participants dont 50 entreprises françaises, est le symbole.

Dans la même dynamique, le sommet Africa Forward, accueilli et co-présidé pour la première fois avec un pays anglophone, incarnera la profonde transformation des liens que la France a initiés avec les pays africains depuis bientôt 10 ans, fondée sur une reconnaissance assumée du passé et sur la volonté de construire des partenariats équilibrés et projetés vers l’avenir.

Il sera l’occasion de démontrer l’engagement de la France, du Kenya et des pays africains pour accélérer les investissements croisés tout en construisant et finançant des solutions concrètes aux défis communs : renforcement des systèmes de santé, souveraineté alimentaire, compétitivité dans le domaine du numérique, accès à l’énergie et connectivité. Il sera l’illustration de la richesse et de la diversité des relations entre le continent africain et la France, qui se tissent autour d’une pluralité d’acteurs – Etats, entreprises, jeunesses, artistes, diasporas, avec une place centrale accordée aux jeunesses et au secteur privé.

Les résultats du sommet, tournés vers l’action et construits avec l’ensemble des chefs d’Etat et de gouvernement du continent, permettront de consolider les liens qui unissent l’Afrique et la France, et de nouer des partenariats tournés vers l’avenir.

En Guinée, cela se traduira également par un engagement auprès de la société civile porteuse de projets au bénéfice des jeunesses créatrices, entrepreneuses, étudiantes, sportives, engagées, diasporiques pour bâtir ensemble un partenariat d’égal à égal, symétrique et réciproque ; mutuellement bénéfique.