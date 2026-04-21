Boké rend un dernier hommage à Mamadou Sylla

Feu El Hadj Mamadou Sylla, fondateur de l’Union pour le Développement de la Guinée (UDG), ancien président du Patronat guinéen, opérateur économique de premier plan et figure politique majeure du pays, a été inhumé ce lundi 20 avril 2026 à Sylla-Kounda, où il repose désormais.

Après Conakry, la ville de Boké, dont il est originaire, lui a rendu un hommage à la mesure de son parcours, rapporte notre correspondant.

Un symposium s’est tenu à la Place des Martyrs, réunissant membres de la famille, proches, collaborateurs, responsables politiques ainsi que des représentants du gouvernement. Tous ont salué la mémoire de l’un des fils les plus illustres de la région.

Dans une atmosphère empreinte de recueillement, les interventions ont mis en exergue l’engagement du défunt en faveur du développement économique et social de la Guinée, ainsi que sa générosité et son attachement à sa ville natale.

La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités, notamment le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire, le ministre de la Communication, ainsi que des autorités administratives et locales de Boké.

Prenant la parole, le vice-président de l’UDG, El Hadj Dembo Sylla, est revenu sur le parcours entrepreneurial partagé avec le défunt.

« El Hadji Mamadou Sylla et moi ont monter soutrelec on est parti de la société jusqu’à un holding de 09 Filiales . Beaucoup de guineens ont connu l’impact de ses filiales sur le bien être de la population guinéenne », a-t-il indiqué.

De son côté, El Hadj Almamy Youssouf Coumbassa, proche du disparu, a souligné l’ampleur de la perte : « Au delà, de l’homme d’affaires qu’il fut, El Hadj Mamadou Sylla était un visionnaire ».

S’exprimant au nom de la famille, son petit-fils, également nommé Mamadou Sylla, a remercié les personnes venues témoigner leur soutien. Très ému, il a rendu hommage à son grand-père : « Mon grand père était une figure marquante, un bâtisseur. Un homme qui a consacré sa vie à travailler et a entreprendre. J’ai une relation très particulière avec mon homonyme ».

Représentant le Chef de l’État, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire, Mohamed Lamine Sy Savané, a présenté les condoléances du gouvernement à la famille et à la nation. Il a salué la mémoire d’un acteur majeur de la vie nationale.

« Jusqu’aujourd’hui, le chef de l’Etat ne sèche de pleurer son oncle son père . C’est toute la Guinée qui a perdu son Baobab . Il est parti certe, mais il vit à travers chacun de nous à travers sa famille. Mamadou Sylla a laissé un héritage », a-t-il souligné.

La disparition d’El Hadj Mamadou Sylla constitue une perte importante pour Boké et pour l’ensemble du pays, au regard de son influence dans les sphères économique et politique guinéennes.

Mamadou Bah, depuis Boké.