Trafic de cocaïne : 11 kg et 9 500 dollars saisis, deux suspects arrêtés

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, le Secrétariat général à la Présidence chargé des Services spéciaux et de la lutte contre le crime organisé a présenté, ce lundi 20 avril à Kaloum, deux présumés trafiquants de cocaïne, impliqués dans deux affaires distinctes.

Au total, 11 kilogrammes de cocaïne ont été saisis. La plus importante prise concerne un expatrié français de 29 ans, d’origine algérienne, sur qui 10 kilogrammes ont été découverts. Le second cas porte sur une saisie d’un kilogramme opérée à Kamsar.

Malgré la distinction des dossiers, les mis en cause sont poursuivis pour trafic de drogue, entrave à la saisine de la justice et complicité, conformément aux articles 819, 708 et 20 du Code pénal.

Face à la presse, le commissaire principal de police Soropogui Foromo, chef des divisions à la Direction centrale de la lutte contre le crime organisé, a détaillé les circonstances de l’interpellation du principal suspect.

« Le nommé Wassim Boultif, porteur d’un passeport français mais d’origine algérienne, pris en filature par nos hommes, a été interpellé le 3 avril 2026 à 15 heures à l’aéroport, porteur de cocaïne », a-t-il déclaré.

Selon lui, l’exploitation du téléphone du suspect a permis de recueillir des preuves accablantes. « Des images vidéo de l’emballage de la drogue ici présente, des photos, des messages écrits et vocaux ainsi que des traces de transactions financières. Tous ces éléments plaident en faveur de la transaction. Nous avons la valise visible dans la vidéo ainsi que les instruments utilisés pour l’emballage. Ces preuves ont conduit le suspect à reconnaître que la drogue a transité par sa chambre à Kipé avant d’être transportée à l’aéroport, tout en affirmant qu’elle ne lui appartient pas », a-t-il expliqué.

Dans la seconde affaire, une opération menée à Kamsar a permis l’interpellation de Younoussa Bangoura.

« Il a été arrêté en flagrant délit, porteur d’un kilogramme de cocaïne dissimulé sous sa jaquette. Interrogé, il a dénoncé le nommé Yoy Keïta comme étant son fournisseur, lequel a été interpellé du côté de Boké. D’autres complices, déjà identifiés, sont en cavale et activement recherchés », a indiqué une source sécuritaire.

Présenté à la presse, Younoussa Bangoura a reconnu sans détour les faits qui lui sont reprochés.

De son côté, Wassim Boultif admet être propriétaire des 9 500 dollars américains retrouvés en sa possession, mais rejette toute implication dans le trafic de drogue. Il affirme s’être rendu à l’aéroport dans le cadre d’un projet d’exportation de pâte d’arachide.

Les deux suspects devraient être déférés dans les prochaines heures devant les juridictions compétentes.

Younoussa Bangoura sera jugé à Boké, tandis que le dossier de Wassim Boultif sera transmis au parquet de Kaloum, notamment en raison d’éléments liés à une possible cybercriminalité, en lien avec la réinitialisation de son téléphone.

Balla Yombouno