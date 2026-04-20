Affaire Maya et Yama : Me Paul Yomba « satisfait » du verdict

Le tribunal de première instance de Mafanco a rendu son verdict dans l’affaire opposant la blogueuse Maya la Solution et la chanteuse Yama Séga. Reconnues coupables, elles écopent de deux ans de prison avec sursis et d’une amende de 40 millions de francs guinéens chacune et interdites d’utilisation des réseaux sociaux pendant une période de deux ans, sauf dans un cadre strictement professionnel.

Au sortir de l’audience, l’un des avocats de la défense, Me Paul Yomba, a exprimé sa satisfaction face à la décision rendue par le tribunal.

« Nous avons été vraiment satisfaits de la décision qui est intervenue. Elles ont écopé d’un sursis et d’une amende de 40 millions chacune. Il aurait fait aussi interdiction de faire certaines publications en dehors de leurs activités habituelles. En tout cas, nous sortons satisfaits de ce qu’elles n’ont pas attrapé une peine de privation de liberté. Elles retournent à l’OPROGEM pour prendre leurs affaires personnelles et regagner leur maison. Le reste des formalités, nous les accomplirons avec le parquet », a-t-il fait savoir.

Poursuivant, il a déclaré : « Je crois que le sursis, c’est un avertissement qui leur a été donné. Elles prendront désormais attention parce que ça pourrait tomber ou se rajouter à la peine qu’elles encourront si elles retapent dans la même situation. Je crois que ça doit être une victoire parce qu’il y avait une pléiade de préventions. Certains sont tombés des faits de menace, par exemple. Les autres, vraiment, les faits sont palpables, les collent vraiment à la peau, mais je crois qu’au nom de la réconciliation aussi, tel que nous l’avons voulu, notre joie, d’ailleurs, c’est de voir les deux qui se sont tenu la main pour comparaître devant le président. Toutes ont coulé des larmes pour s’être vraiment attaquées alors qu’amicalement, ça pouvait l’être. Leur passé est très riche, leurs expériences et leurs confidences sont telles que les petits événements comme ça, qui pouvaient être réglés au téléphone, soient passés sur la toile, c’est quelque chose qui en dit long. Nous sommes très heureux », a-t-il déclaré.

Poursuivant, l’avocat a également salué l’implication des autorités dans le dénouement de cette affaire.

« Nous remercions les autorités qui nous ont aidés. Le ministère public, les autorités à tous les niveaux, je crois, se sont impliqués pour que la hache de guerre soit enterrée et que ce délit soit désormais mineur, soit dans les annales du passé entre les deux sœurs. Nous demanderons leur avis au cas où elles voudront relever appel… », a-t-il souligné.

Aminata Camara