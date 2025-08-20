En hommage à Taban Sylla, le général Doumbouya offre un toit à sa famille

Décédé le 15 août 2025 en Tunisie, où il avait été évacué pour des soins, feu Daouda Taban Sylla va rejoindre sa dernière demeure ce mercredi. Avant l’inhumation, parents, amis et collaborateurs se sont réunis à l’Hôpital Sino-Guinéen pour lui rendre un ultime hommage.

La cérémonie s’est déroulée en présence du Général Amara Camara, représentant le Chef de l’État, le général Mamadi Doumbouya. Au nom du Président de la transition, il a exprimé sa solidarité et sa compassion à la famille éplorée.

Le Général Camara a par ailleurs annoncé deux gestes forts du Président : l’octroi d’une maison à la famille de feu Taban Sylla, ainsi que la prise en charge de la scolarité de ses enfants.

Aminata Camara