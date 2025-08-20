Le journaliste Daouda Taban élevé au rang de Chevalier de l’Ordre national

Le journaliste, reporter et chroniqueur de la Radio Télévision Guinéenne (RTG), Daouda Taban Sylla, décédé le 15 août dernier suite à une maladie, a bénéficié d’un hommage poignant ce mercredi 20 août à l’hôpital Sino-Guinéen de Conakry. Lors de cet événement, le ministre, secrétaire général à la Présidence, Général Amara Camara, a dévoilé diverses initiatives mises en œuvre par les autorités de la Transition pour soutenir la famille du défunt. D’après ses propos, suite à une directive du président de la Transition, Daouda Taban Sylla sera honoré à titre posthume avec le grade de Chevalier de l’Ordre national du Mérite. De plus, une assistance sera fournie pour ses enfants.

« Il a été tout ce temps-là au service de l’État, de la Patrie, traînant ses pas partout, dans des conditions souvent extrêmes. Il n’était qu’un stagiaire, mais il a marqué l’État, il a marqué sa réputation. Je souhaiterais que ses parents, ses enfants, gardent ça en tête, que le chef de l’État a dit que cet homme qui est couché ici est un homme d’exception. Il a de ce fait décidé et instruit de prendre des dispositions pour que Daouda Taban Sylla soit élevé au rang de Chevalier de l’Ordre national du pays. Et que, grâce à la vie, d’un moment à l’autre, un de ses enfants aura l’honneur et le privilège de recevoir cette médaille-là », a déclaré le ministre secrétaire général à la Présidence.

Poursuivant, il a également annoncé des mesures sociales en faveur de la famille du journaliste.

« En même temps, avec le ministre de l’Information, nous allons prendre des dispositions pour offrir un emploi à Madame et à ses enfants. Ce travail-là, nous allons le commencer dès aujourd’hui. On fera en sorte que cette famille soit à l’abri. Au-delà de ça, il nous a aussi mandatés de faire en sorte que ces enfants puissent vivre. Tout ça devrait vous sécher des larmes, et rappeler que cet homme qui a travaillé ici était très bien », a-t-il conclu

Aminata Camara