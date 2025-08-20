Kindia : Simandou 2040 au Cœur de la 2ème Revue des Centres d’Autonomisation des Femmes et des Filles

La 2ème revue annuelle des Centres d’Autonomisation et d’Entrepreneuriat des Femmes et des Filles a démarré ce mardi 19 août 2025 dans un réceptif hôtelier de la préfecture de Kindia. Il s’agit d’une initiative de la Direction Générale desdits centres, placée sous la présidence d’honneur de Madame Charlotte Daffé, Ministre de la Promotion Féminine, de l’Enfance et des Personnes Vulnérables.

Cette revue annuelle a débuté sous le thème : « Simandou 2040: un levier d’Autonomisation et d’innovation pour un développement inclusif », en présence du gouverneur de la région administrative de Kindia, le général de 2ème section Elhadj Aboubacar Diakité. D’entrée, la Directrice Générale des Centres d’autonomisation et d’entrepreneuriat des femmes et des filles, Hawa Camille Camara, a souligné la portée de cette rencontre.

« Ma présente allocution vise à expliquer le bien-fondé du présent exercice de revue annuel qui nous permet à la fois d’évaluer nos acquis opérationnels face à l’objectif ultime d’autonomisation des femmes et filles vulnérables de notre pays, mais également de déceler nos imperfections en termes de planification et d’exécution de nos activités d’appui à l’insertion socio-économique de nos cibles. Cet impératif d’auto-évaluation que nous nous sommes imposé est pour nous un passage obligé. Nul besoin de vous rappeler que l’autonomisation socio-économique des femmes et filles de Guinée, grâce au savoir-faire et à la promotion de l’esprit d’entreprise, est l’une des priorités du CNRD et du gouvernement qui en font un véritable levier stratégique pour l’atteinte des objectifs du développement durable et inclusif des populations en général et celles vulnérables en particulier. Face à de telles responsabilités, il nous est paru évident depuis bientôt deux ans maintenant que pour atteindre nos objectifs, une nouvelle stratégie devait guider nos réflexions et nos actions dans cette volonté partagée de réduction des inégalités sociales et de redistribution équitable des fruits de la croissance », a-t-elle déclaré.

Prenant la parole au nom de Madame la Ministre, Dame Aissatou Mbara Diallo, Conseillère chargée de la promotion féminine, a justifié le choix de la thématique.

« Le choix de ce thème se justifie par le fait que ce programme, Simandou 2040, est l’un des plus grands chantiers économiques et industriels de notre pays. Sa mise en œuvre sous la clairvoyance du général des corps d’armée, Mamadi Doumbouya, président de la République et chef de l’État, ouvre des perspectives inédites pour le développement socio-économique de notre pays. A cet effet, au-delà de sa dimension minière et infrastructurelle, Simandou 2040 est un moteur d’opportunités économiques pour tous, et en particulier pour les femmes. Il représente un levier stratégique pour renforcer l’autonomisation économique des femmes à travers des opportunités d’emploi, de formation et de sous-traitance locale. Stimuler l’innovation dans les secteurs connexes tels que l’agro-industrie, l’artisanat, le commerce et les technologies. Promouvoir un développement inclusif où chaque citoyenne et citoyen bénéficie des retombées économiques et sociétales du programme. Nos centres d’autonomisation et d’entrepreneuriat féminin ont un rôle clé à jouer dans ce processus. Ils sont des relais de terrain capables de préparer les femmes à saisir les opportunités générées par Simandou, développer leurs compétences techniques et entrepreneuriales, accompagner la création d’activités génératrices de revenus adaptées aux besoins du marché », a-t-elle souligné.

De nombreuses coopératives ont déjà bénéficié des retombées du programme CAEF. La présidente de la coopérative des femmes techniciennes et technologues de Kankan, Fantagbè Condé, est revenue sur les acquis et a exprimé ses attentes.

« Nous avons bénéficié des matériels de transformation et des emballages de transformation dans ce processus et la formation aussi. Et, nous voulons que cette revue nous apporte beaucoup d’emballages parce que les emballages sont recyclables. Ce qu’on nous a donné, au moment des années passées, est fini. Nous travaillons maintenant avec les recyclés. Nous voulons qu’après cette revue, nous commandions beaucoup d’emballages pour qu’on puisse produire beaucoup. Et le fonds de roulement aussi, parce qu’on n’a pas beaucoup de fonds pour pouvoir produire afin de satisfaire nos clients », a-t-elle indiqué.

Démarrée le 19 août 2025, cette revue annuelle des Centres d’Autonomisation et d’Entrepreneuriat des Femmes s’est achevée le 21 août. Elle a réuni les acteurs de la Direction Générale desdits centres et des représentants venus de toute la Guinée.