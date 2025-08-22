ledjely
Accueil » Drame à Manéah : Serhou Guirassy exprime son soutien aux victimes
Drame à Manéah : Serhou Guirassy exprime son soutien aux victimes

Par LEDJELY.COM

À la suite du glissement de terrain meurtrier survenu dans la commune de Manéah, dans la nuit du 20 au 21 août 2025, l’international guinéen Serhou Guirassy a réagi avec émotion. Meilleur buteur actuel de la Ligue des champions et nominé au Ballon d’or européen, l’attaquant guinéen n’est pas resté indifférent face à cette tragédie qui a endeuillé des dizaines de familles.

Via son compte Instagram, le joueur du VfB Stuttgart a adressé un message fort de compassion et de solidarité :

« J’exprime mon profond soutien au peuple de Guinée, endeuillé par le glissement de terrain survenu dans la commune urbaine de Manéah, dans la nuit du 20 au 21 août 2025, à la suite de fortes pluies. Nos pensées vont particulièrement aux familles ayant perdu un être cher, aux blessés actuellement pris en charge, et à toutes celles et ceux affectés par cette tragédie. Nous saluons la mobilisation rapide des équipes de secours, des forces armées, des services de protection civile et des bénévoles sur le terrain, ainsi que l’engagement de l’État à protéger et assister les sinistrés. Parce que l’impact commence par la proximité, nous restons engagés à accompagner, témoigner et soutenir là où les blessures sont profondes, et où la solidarité doit s’exprimer pleinement ».

Lonceny Camara

