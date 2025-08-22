Sangarédi : une fillette de 12 ans assassinée, le procureur promet justice

Trois jours seulement après l’assassinat d’un père de famille à Thiankounayi, la préfecture de Boké est de nouveau secouée par un crime atroce. Ce vendredi 22 août 2025, dans le district de Lavage, commune rurale de Sangarédi, le corps sans vie d’une adolescente de 12 ans a été retrouvé égorgé près de la rivière Samayabé, non loin de la concession familiale.

Alerté, le procureur de la République près le tribunal de première instance (TPI) de Boké, Amadou Oury Diallo, a confirmé l’ouverture d’une enquête.

« Immédiatement, des instructions ont été données à la gendarmerie pour identifier le corps, le transférer à la morgue et engager des investigations pour assassinat », a-t-il indiqué.

Le magistrat assure que les recherches avancent. « L’auteur ou les auteurs de cet acte ne resteront pas impunis. Tout sera mis en œuvre pour les retrouver et les traduire devant la justice », a-t-il ajouté.

Ce nouveau drame ravive l’inquiétude des populations de Sangarédi et de l’ensemble de la préfecture de Boké, déjà marquées par une série de violences meurtrières ces derniers jours.

Mamadou BAH, depuis Boké