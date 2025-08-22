Guinée : l’UFDG, le RPG-AEC suspendus à moins d’un mois du référendum 

Le ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD) a annoncé, ce vendredi, la suspension pour 90 jours de trois formations politiques d’envergure nationale : le RPG Arc-en-ciel, l’UFDG, et le PRP. Dans un communiqué officiel, le MATD justifie cette mesure par des « manquements aux obligations prescrites par la Charte des partis politiques ».

« La décision intervient en raison du fait que, placés sous réserve pour un délai de quarante-cinq (45) jours, ces partis n’ont pas satisfait aux obligations qui leur étaient prescrites dans le rapport d’évaluation, ni aux exigences de conformité prévues par la Charte des partis politiques », précise le communiqué.

Les partis concernés sont dès lors interdits de toute activité politique sur l’ensemble du territoire national, jusqu’à nouvel ordre.

Cette suspension intervient à moins d’un mois de la tenue du référendum constitutionnel prévu pour septembre, un événement crucial pour l’avenir institutionnel du pays. La coïncidence soulève d’ores et déjà de vives interrogations chez certains observateurs quant à l’impartialité du processus politique.

A signaler que le RPG Arc-en-ciel, ancien parti au pouvoir, garde une forte influence dans plusieurs régions du pays. Quant à l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), de Cellou Dalein Diallo, principale force d’opposition ces dernières années, est connue pour sa capacité de mobilisation.

