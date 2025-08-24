ledjely
Sangarédi : arrestation du présumé assassin de l’adolescente de 12 ans (Procureur)

Par LEDJELY.COM

Le drame qui a bouleversé Sangarédi vendredi dernier connaît un premier tournant. Le procureur de la République près le Tribunal de première instance (TPI) de Boké a confirmé, ce dimanche, l’arrestation du présumé auteur de l’assassinat de la fillette de 12 ans, retrouvée égorgée dans le quartier Lavage.

Selon le magistrat, l’opération a été menée par une unité mixte composée de la police et de la gendarmerie, mobilisée dès l’ouverture de l’enquête. « L’auteur ou les auteurs de cet acte ignoble ne resteront pas impunis », a-t-il assuré, promettant que la justice ira jusqu’au bout pour élucider toutes les zones d’ombre.

Tout en saluant la promptitude des services de sécurité, le procureur a exhorté les populations à garder leur calme et à éviter toute justice populaire, afin de permettre aux enquêteurs de travailler dans la sérénité. « Nous appelons les citoyens à la retenue et à la vigilance. La justice fera son travail », a-t-il ajouté.

Ce fait divers intervient dans un contexte sécuritaire tendu dans la préfecture de Boké. Il y a quelques jours seulement, la Brigade Anti-Criminalité (BAC 18), basée à Kolaboui, a réussi à déjouer une attaque armée visant la station UTS de Fodé Contéya. L’opération avait permis de neutraliser l’un des assaillants sur-le-champ, évitant ainsi de lourdes pertes.

Pour le parquet, ces affaires récentes démontrent non seulement la gravité des menaces sécuritaires dans la région, mais aussi la capacité de riposte des forces de défense et de sécurité. Le procureur a réaffirmé la détermination des autorités judiciaires et sécuritaires à poursuivre sans relâche la lutte contre le banditisme et toutes formes de criminalité dans la région de Boké.

Mamadou BAH depuis Boké

