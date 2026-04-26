Communales : la liste de la GMD contestée à Sabadou-Baranama

À l’approche des élections communales prévues le 31 mai, les contestations se multiplient en Haute-Guinée autour des listes et des candidats retenus. Après Djélibakoro et Banankoro, la tension monte désormais à Sabadou-Baranama, localité située à environ 75 kilomètres de Kankan, dans l’est de la Guinée. En cause : une modification contestée de la liste de candidature, notamment le remplacement de la tête de liste initialement désignée.

Regroupés autour du bureau local de la GMD, qui représente 33 districts, des habitants dénoncent ce qu’ils qualifient de modification injustifiée de leur liste. Pour faire entendre leur voix, certains affirment avoir parcouru plusieurs dizaines de kilomètres jusqu’à Kankan, au siège du mouvement.

Prenant la parole au nom des manifestants, Abouyale Camara, président de la GMD de Sabadou-Baranama, explique : « Notre déplacement de Baranama à Kankan, c’est parce que c’est nous-mêmes qui avons tenu une assise pour mettre en place notre candidature et désigner Fakoly comme notre candidat, avec l’accord de tout le monde ».

Selon lui, une liste de 23 personnes avait été établie, puis transmise au bureau préfectoral avant d’être acheminée à Conakry.

Mais, d’après les protestataires, la situation aurait évolué sans leur consentement.

« Nous avons payé les 35 millions de cotisation pour notre candidat Fakoly, mais ce que nous avons remarqué, c’est que quelqu’un qui n’avait même pas son nom sur notre liste se retrouve aujourd’hui à la tête de notre liste », a ajouté Abdoulaye Camara.

Les habitants réclament ainsi le rétablissement de Fakoly Kourouma comme tête de liste, en remplacement d’Ousmane Kourouma, dont la désignation est vivement contestée.

Face à cette situation, les protestataires mettent en garde contre d’éventuelles perturbations du processus électoral.

Certains vont encore plus loin en évoquant un boycott du scrutin.

Joint au téléphone, Salimou Kisman Fofana, directeur préfectoral de la campagne de la GMD, affirme ne pas être informé dans l’immédiat de cette situation, tout en assurant qu’une solution sera recherchée.

Michel Yaradouno, depuis Kankan