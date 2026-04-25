Culture : le retour triomphal des Espoirs de Coronthie

Après plusieurs années d’absence sur la scène musicale guinéenne, le groupe mythique Les Espoirs de Coronthie a signé un retour remarqué ce vendredi 24 avril, à travers un concert baptisé « Renaissance », organisé à Conakry, dans une ambiance festive et survoltée.

Dès les premières heures de la soirée, les mélomanes se sont massivement mobilisés pour assister à cet événement présenté comme historique. Une affluence à la hauteur de l’attente suscitée par ce comeback longtemps espéré.

Plusieurs personnalités du monde culturel ont également répondu présentes, notamment la directrice de l’Agence guinéenne des spectacles, le ministre de la Culture ainsi que celui en charge de la Femme et de la Famille. Leur présence témoigne de l’importance de ce groupe dans le patrimoine artistique national.

Pendant près de deux heures, les artistes Sanso, Machetté et Bouba ont replongé le public dans l’univers musical qui a forgé leur renommée. Une dizaine de titres emblématiques ont été interprétés, parmi lesquels « Daari », « Dounia iguiri », « Divorcé », « La paix » et « Soulier », repris en chœur par un public partagé entre émotion et euphorie. Chaque chanson semblait raviver des souvenirs et rappeler l’empreinte indélébile laissée par le groupe dans l’histoire musicale du pays.

Au-delà de la performance scénique, ce retour marque une véritable renaissance artistique pour Les Espoirs de Coronthie. Le groupe affiche désormais la volonté affirmée de reconquérir sa place sur la scène musicale nationale et internationale, en alliant rythmes traditionnels et sonorités modernes, tout en continuant de véhiculer des messages de paix, d’unité et de résilience.

Ce come-back suscite de grands espoirs, non seulement pour les membres du groupe, mais aussi pour toute une génération qui voit en eux un symbole de persévérance et de renouveau culturel. Les Espoirs de Coronthie ambitionnent désormais de multiplier les scènes, produire de nouvelles œuvres et contribuer activement au rayonnement de la musique guinéenne au-delà des frontières.

Dans cette dynamique, le Président de la République, Mamadi Doumbouya, a offert au public guinéen un second concert du groupe, prévu ce samedi 25 avril à l’esplanade du Palais du peuple. Une initiative saluée par les fans, qui auront ainsi une nouvelle occasion de vibrer au rythme de ce groupe légendaire.

Plusieurs spectateurs sont attendus pour ce rendez-vous exceptionnel avec ce mythique groupe traditionnel guinéen.

Avec ce grand retour, Les Espoirs de Coronthie ne se contentent pas de renouer avec leur public : ils ouvrent un nouveau chapitre, porteur d’ambitions, d’émotions et d’un espoir renouvelé pour la scène musicale guinéenne.

Aminata Camara