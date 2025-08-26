L’UFDG rejette sa suspension et accuse le CNRD

L’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) n’est pas restée silencieuse après l’annonce de sa suspension par le ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation. À travers une déclaration transmise aux médias, la formation politique de Cellou Dalein Diallo a exprimé son rejet catégorique de cette décision.

Pour l’UFDG, il s’agit d’une mesure arbitraire qui traduit, selon elle, la difficulté du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) à engager une véritable transition vers un pouvoir civil.

DÉCLARATION DIRECTION NATIONALE DE L’UFDG

Le 22 août 2025, par une décision illégale, injustifiable et inacceptable, le ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation (MATD) a suspendu trois partis politiques membres des Forces vives de Guinée, dont I’UFDG et le RPG.

Ces deux partis sont les plus représentatifs de l’échiquier politique guinéen et, en raison de leur poids électoral et de leur capacité de mobilisation, sont les plus craints par la junte déterminée à éliminer à l’avance toutes les forces politiques et sociales opposées à sa volonté de confisquer le pouvoir en octroyant une présidence à vie à Mamadi Doumbouya.

Le chef de la junte est en effet déterminé à commettre un parjure et à trahir sa parole d’honneur en renonçant à transmettre le pouvoir à un président civil élu à l’issue d’élections inclusives et équitables, dans le strict respect des articles 46, 55 et 65 de la Charte de la transition.

Désormais, l’objectif de la junte est clair: il s’agit de faire taire toutes les voix dissonantes en instituant un climat de terreur caractérisé notamment par les assassinats ciblés, les disparitions forcées, les enlèvements suivis de sévices corporels, les poursuites et détentions arbitraires, à l’effet de confisquer définitivement le pouvoir au mépris des règles et principes de la démocratie et de l’État de droit.

L’UFDG rejette donc cette décision illégale émanant d’un pouvoir illégitime issu d’un coup d’État sanglant, un pouvoir maintenu par la violence aveugle et la force brutale.

La Direction nationale de l’UFDG, convaincue que les responsables et militants du parti ainsi que tous les Guinéens épris de paix, de liberté et de justice sont déterminés à faire face avec la plus grande combativité à cette confiscation de nos droits et libertés, ne tardera pas, en concertation avec ses alliés de l’ANAD et des FVG, à appeler à une mobilisation générale pour contrer cette volonté de la junte de fermer l’espace public et de sacrifier les acquis démocratiques obtenus de haute lutte par notre peuple.

Dans les prochaines heures, le président Cellou Dalein Diallo s’adressera à la nation pour partager son analyse de la nouvelle situation et exposera les grandes lignes de la stratégie à mettre en œuvre pour y faire face. Cette stratégie devra s’adapter au contexte de non-droit, d’oppression et d’arrogance qui règne désormais dans le pays.

Jamais nous ne plierons devant la dictature. Jamais nous ne laisserons notre pays sombrer dans la dictature. Un peuple debout ne peut être vaincu par une poignée d’individus qui ne croient qu’en la force des armes et prétendent régner par la terreur. La tyrannie sera vaincue par notre prise de conscience individuelle et notre résistance collective.

Conakry, le 25 août 2025

La Direction Nationale