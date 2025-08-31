ledjely
Décharge de Dar-Es-Salam 2 : un jeune trieur d’ordures écrasé par un camion d’éboueur

Tragédie à la décharge de Dar-Es-Salam 2, dans la commune de Ratoma. Mohamed Camara, un jeune d’une vingtaine d’années, originaire de Sierra Leone et travaillant comme trieur d’ordures, a perdu la vie ce samedi 30 août 2025 dans un accident dramatique.

Selon des témoins sur place, le drame serait survenu par inadvertance. Le chauffeur du camion d’éboueur n’aurait pas aperçu la présence du jeune homme. Sur ce site, il est fréquent de voir des jeunes grimper sur les camions afin de récupérer rapidement des objets de valeur.

C’est dans ces circonstances que Mohamed Camara aurait tenté de monter sur le véhicule. Mais au moment où celui-ci effectuait une marche arrière, il aurait perdu l’équilibre et chuté sous les roues, entraînant sa mort sur le coup.

Alertée, la police technique et scientifique a procédé au constat avant que le corps ne soit transféré à la morgue de l’hôpital Ignace Deen, en présence des autorités locales et de certains proches de la victime.

Le chauffeur impliqué a, quant à lui, été conduit à la gendarmerie de la Carrière pour les besoins de l’enquête.

Balla Yombouno

