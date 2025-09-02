ledjely
Accueil » Pont 8 Novembre : accès interdit aux motocyclistes vers Kaloum sans explication
ActualitésBasse-GuinéeFaits-divers

Pont 8 Novembre : accès interdit aux motocyclistes vers Kaloum sans explication

Par LEDJELY.COM

Tôt ce mardi matin, de nombreux motocyclistes ont été stoppés au niveau du pont 8 Novembre. Les forces de l’ordre leur ont interdit l’accès à Kaloum, quartier stratégique qui abrite notamment le palais présidentiel. Des agents de police et de gendarmerie, déployés sur place, procédaient à des contrôles rigoureux et obligeaient systématiquement les conducteurs de motos à faire demi-tour.

Un fonctionnaire, joint par notre rédaction, a exprimé sa frustration. « J’ai quitté tôt la haute banlieue pour un besoin urgent en ville. Mais à l’arrivée, on nous empêche d’entrer sans aucune explication », a-t-il confié.

À l’heure de son départ, le dispositif sécuritaire restait fermement maintenu.

Nous y reviendrons.

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Appel à candidature : AGL Guinée recrute à plusieurs postes

LEDJELY.COM

Rentrée scolaire reportée au 6 octobre : le SLECG salue « un acte de considération » du gouvernement

LEDJELY.COM

Rentrée scolaire reportée au 6 octobre : Ansa Diawara explique les raisons

LEDJELY.COM

La rentrée officielle des classes est désormais fixée au lundi 6 octobre 2025

LEDJELY.COM

Kaloum : les motocyclistes bloqués sans explication, trafic rétabli ensuite

LEDJELY.COM

Mandiana : Mort à Kondiaran, la vérité sur la rumeur autour d’un agent de la Croix-Rouge

LEDJELY.COM
Chargement....