Pont 8 Novembre : accès interdit aux motocyclistes vers Kaloum sans explication

Tôt ce mardi matin, de nombreux motocyclistes ont été stoppés au niveau du pont 8 Novembre. Les forces de l’ordre leur ont interdit l’accès à Kaloum, quartier stratégique qui abrite notamment le palais présidentiel. Des agents de police et de gendarmerie, déployés sur place, procédaient à des contrôles rigoureux et obligeaient systématiquement les conducteurs de motos à faire demi-tour.

Un fonctionnaire, joint par notre rédaction, a exprimé sa frustration. « J’ai quitté tôt la haute banlieue pour un besoin urgent en ville. Mais à l’arrivée, on nous empêche d’entrer sans aucune explication », a-t-il confié.

À l’heure de son départ, le dispositif sécuritaire restait fermement maintenu.

Nous y reviendrons.