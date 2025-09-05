ledjely
Accueil » Drame de Manéah : l’inhumation des victimes prévue ce vendredi
Drame de Manéah : l’inhumation des victimes prévue ce vendredi

Par LEDJELY.COM

À la suite du drame survenu à Manéah il y a quelques jours, ayant coûté la vie à plusieurs personnes, le gouvernement a annoncé, à travers un communiqué officiel, « une cérémonie solennelle d’inhumation » des victimes du glissement de terrain. Celle-ci est prévue pour ce vendredi 5 septembre à 9h, dans l’enceinte de l’École militaire de Manéah.

Cependant, une question suscite de vives interrogations : pourquoi avoir choisi la date du 5 septembre pour enterrer ces Guinéens, alors qu’elle correspond au quatrième anniversaire du coup d’État qui a renversé l’ancien président Alpha Condé ? Ce putsch avait lui aussi entraîné des pertes en vies humaines.

Ci-joint, le communiqué officiel

Fodé Soumah

