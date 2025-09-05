ledjely
West Africa Champions Cup : le Hafia FC domine le derby guinéen face au Horoya (3-0)

Par LEDJELY.COM

Dans le cadre de la quatrième édition de la West Africa Champions Cup, qui se déroule à Kankan, le champion de Guinée, le Hafia FC, et son dauphin, le Horoya AC, se sont affrontés ce jeudi au compte de la troisième journée. Le match s’est joué dans un stade M’Balou Mady Diakité plein à craquer, offrant un spectacle digne d’un derby guinéen.

Après les deux premières affiches programmées à 10h et 14h, place était faite au choc tant attendu. Les premières minutes ont été marquées par un engagement physique intense, parfois au détriment du beau jeu. Il a fallu attendre la 45e minute pour voir le Hafia débloquer la situation grâce à Moustapha Kouyaté, international guinéen, qui a ouvert le score (1-0).

Au retour des vestiaires, l’intensité est montée d’un cran. Le Horoya a tenté de revenir, mais le Hafia s’est montré plus tranchant. Dix minutes plus tard, François Kamano, autre international guinéen, a doublé la mise à la 55e minute (2-0).

Malgré les assauts répétés du HAC, notamment sur les ailes avec Djibo et Alya, le gardien du Hafia a tenu bon. En fin de partie, Ibrahim Tounkara a scellé définitivement le sort de la rencontre en inscrivant le troisième but à la 83e minute (3-0). Une lourde défaite pour le Horoya, qui n’avait plus encaissé trois buts sans marquer depuis bien longtemps.

Au classement, le Hafia totalise désormais 6 points en trois matchs, tandis que le Horoya stagne à 2 points après le même nombre de rencontres disputées.

Lonceny Camara

