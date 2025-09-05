Dian Bobo Baldé, légende du Syli, inquiète des parents d’élèves à Marseille

Le média français La Provence rapportent une situation pour le moins troublante impliquant l’ancien international guinéen Dian Bobo Baldé. L’ex-défenseur du Celtic Glasgow, aujourd’hui âgé de 49 ans, a suscité la frayeur de plusieurs parents d’élèves de l’école des Accates, dans le 11ᵉ arrondissement de Marseille, entre le mardi 2 et le jeudi 4 septembre 2025.

Tout aurait commencé mardi, lorsqu’il s’est présenté devant l’établissement scolaire en tenant des propos incohérents. Un parent d’élève, paniqué, lui aurait accidentellement percuté avec son véhicule avant l’arrivée de la police, qui l’a interpellé et conduit au commissariat. Malgré cela, l’ancien footballeur aurait persisté dans ses déclarations décousues. Refusant de porter plainte, il a ensuite regagné son domicile.

L’affaire aurait pu s’arrêter là. Mais ce jeudi matin, Dian Bobo Baldé est revenu sur les lieux, cette fois en tenant des propos jugés menaçants.

« Ce jeudi 4 septembre au matin, les policiers de la division Sud ont encore été sollicités pour l’interpeller après une nouvelle apparition devant l’école. Mais face à son état, l’ancien footballeur a dû être transporté aux urgences psychiatriques de l’hôpital de la Timone », écrit La Provence.

En Guinée, cette nouvelle crée la stupeur. Jusqu’ici, rien ne laissait présager que l’ancien capitaine du Syli national souffrait de troubles pouvant expliquer un tel comportement. Figure respectée du football guinéen, il avait même dirigé il y a quelques années une catégorie de jeunes du Syli national.

