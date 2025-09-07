Mondial 2026 : Paulo Duarte promet une Guinée « motivée et stratégique » face à l’Algérie

La Guinée affronte ce lundi 8 septembre 2025 l’Algérie, à Casablanca, dans le cadre de la huitième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. En prélude à cette rencontre décisive, le sélectionneur guinéen, Paulo Duarte, s’est exprimé en conférence de presse, affichant à la fois prudence et détermination.

« Nous savons que nous affrontons une grande nation comme l’Algérie. Mais le football se joue sur des détails. Nous allons jouer à fond, match après match, avec l’objectif de préparer l’avenir et de récolter un maximum de points. L’Algérie est une puissance africaine, une équipe solide avec de nombreuses solutions offensives. Mais nous avons aussi identifié ses points faibles. Elle trouvera en face une Guinée motivée, positive et avec une stratégie différente », a déclaré le technicien portugais.

Paulo Duarte a également insisté sur l’état d’esprit de ses joueurs, qu’il considère comme un facteur clé dans ce choc.

« Je ne veux pas de joueurs qui doutent d’eux-mêmes. Même si nous ne sommes pas la meilleure équipe du monde, chacun doit croire en ses capacités. Avec cette mentalité, nous pouvons compliquer la tâche de l’Algérie. La qualification à la Coupe du Monde ne dépend pas seulement de nous. Ce que nous maîtrisons, c’est de disputer les quatre matchs restants avec l’ambition de récolter le maximum de points. Si nous en prenons douze, neuf ou même dix, ce sera déjà un grand pas vers l’avenir », a-t-il souligné.

Le rendez-vous est donc pris : Guinée – Algérie, ce lundi à 16 heures TU au stade de Casablanca (Maroc).

Lonceny Camara