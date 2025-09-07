Siguiri : le procureur ouvre une enquête après une vidéo de tortures insoutenables d’une femme

Le procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Siguiri, Ibrahima 1 Camara, est monté au créneau ce dimanche 7 septembre 2025 après la diffusion d’images choquantes sur les réseaux sociaux. Ces vidéos montrent une femme victime de tortures d’une rare brutalité dans le district de Sininko, sous-préfecture de Niagassola, préfecture de Siguiri.

Dans une déclaration, le magistrat a qualifié ces actes de « particulièrement violents, d’une extrême gravité, dégradants et inhumains ». Il a souligné que les faits sont passibles de plusieurs qualifications pénales, conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du code pénal.

Face à l’émoi suscité par ces images, le procureur a annoncé l’ouverture d’une enquête confiée à la Brigade de Recherches et au Commissariat central de police de Siguiri. Objectif : identifier la victime et retrouver les auteurs de ces actes répréhensibles.

Le magistrat invite toute personne disposant d’informations utiles à se rapprocher des autorités compétentes, en toute confidentialité, afin de contribuer à la manifestation de la vérité.

« En ma qualité de garant de l’application de la loi, je rassure que des investigations se poursuivront conformément aux textes en vigueur et que l’opinion sera informée de toute évolution », a assuré le procureur.

Il appelle enfin la population à la retenue et au calme, tout en encourageant chacun à dénoncer les auteurs de tels agissements contraires à la loi.

