ledjely
Accueil » Référendum : Bah Oury exhorte les citoyens à retirer leurs cartes d’électeur
ActualitésBasse-GuinéeGuinée ForestièreHaute-GuinéeMoyenne-GuinéePolitiqueSociété

Référendum : Bah Oury exhorte les citoyens à retirer leurs cartes d’électeur

Par LEDJELY.COM

À moins de deux semaines du référendum constitutionnel, le Premier ministre Amadou Oury Bah, a lancé un message fort à l’endroit des électeurs : récupérer sa carte d’électeur est une étape incontournable.

Après avoir procédé lui-même au retrait de sa carte, il a rappelé que ce document n’est pas seulement un sésame pour voter, mais également une pièce essentielle pour de nombreuses démarches administratives. « Nous encourageons tout le monde à faire l’effort d’aller retirer sa carte d’électeur, car c’est elle qui permet de voter, mais aussi d’avoir accès à toutes les informations liées à son identifiant personnel », a-t-il insisté.

Le Chef du Gouvernement a expliqué que la carte contient des informations cruciales, telles que le numéro d’identification unique, le centre et le bureau de vote. Désormais, ce numéro est indispensable pour obtenir des documents comme le passeport ou la carte nationale d’identité.

Soulignant l’importance de ce rendez-vous électoral, Amadou Oury Bah a invité les citoyens à ne pas attendre le dernier moment : « C’est une étape essentielle. Nous devons tous faire l’effort de récupérer nos cartes avant le jour du vote ».

Siby

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Mondial 2026 : Paulo Duarte promet une Guinée « motivée et stratégique » face à l’Algérie

LEDJELY.COM

Guinée : « Tournons La Page » interpelle la HAC après la suspension de Guineematin.com

LEDJELY.COM

Ousmane Gaoual aux citoyens de Kankan : « Cette Constitution est la vôtre »

LEDJELY.COM

Fin de la West Africa Champions Cup à Kankan : Djoliba AC sacré, Horoya AC sombre

LEDJELY.COM

Guineematin suspendu : l’administration du site dénonce une sanction incomprise

LEDJELY.COM

Guineematin : suspension du site et interdiction de la web TV (HAC)

LEDJELY.COM
Chargement....