Référendum : Bah Oury exhorte les citoyens à retirer leurs cartes d’électeur

À moins de deux semaines du référendum constitutionnel, le Premier ministre Amadou Oury Bah, a lancé un message fort à l’endroit des électeurs : récupérer sa carte d’électeur est une étape incontournable.

Après avoir procédé lui-même au retrait de sa carte, il a rappelé que ce document n’est pas seulement un sésame pour voter, mais également une pièce essentielle pour de nombreuses démarches administratives. « Nous encourageons tout le monde à faire l’effort d’aller retirer sa carte d’électeur, car c’est elle qui permet de voter, mais aussi d’avoir accès à toutes les informations liées à son identifiant personnel », a-t-il insisté.

Le Chef du Gouvernement a expliqué que la carte contient des informations cruciales, telles que le numéro d’identification unique, le centre et le bureau de vote. Désormais, ce numéro est indispensable pour obtenir des documents comme le passeport ou la carte nationale d’identité.

Soulignant l’importance de ce rendez-vous électoral, Amadou Oury Bah a invité les citoyens à ne pas attendre le dernier moment : « C’est une étape essentielle. Nous devons tous faire l’effort de récupérer nos cartes avant le jour du vote ».

Siby