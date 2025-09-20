Kankan : 150 observateurs déployés pour le référendum

Ce dimanche 2& septembre, les Guinéens sont appelés aux urnes pour le référendum constitutionnel. À Kankan, dans le Nabaya, les derniers préparatifs se poursuivent : aménagement des bureaux de vote, acheminement des kits électoraux et déploiement des observateurs. Dans la ville, le dispositif sécuritaire est également renforcé.

Pour ce scrutin du 21 septembre 2025, 150 observateurs électoraux seront mobilisés dans la préfecture de Kankan. Parmi eux, 80 seront déployés dans la commune urbaine et 60 dans les quatorze communes rurales. Leur mission : veiller au bon déroulement du vote et relever les éventuels manquements afin de garantir la transparence du processus.

Selon le président du Conseil préfectoral des organisations de la société civile (CPOSC), des sessions de renforcement de capacités ont déjà été organisées.

« Nous avons commencé notre travail dès la distribution des cartes d’électeurs. Ensuite, nous nous sommes rendus à la direction régionale des élections pour vérifier la disponibilité du matériel électoral. Cela a été suivi par la formation des points focaux et des observateurs. Actuellement, nous procédons à la délivrance des accréditations pour permettre à nos membres de travailler sur le terrain sans difficultés majeures », a indiqué Ibrahima Touré.

Concernant le dispositif, il précise : « C’est une faitière regroupant l’ensemble des plateformes de la société civile qui agit en synergie. Il a été retenu 150 observateurs pour la préfecture. Leur rôle est d’observer l’évolution du processus électoral, de relever les incidents et de les signaler. Ce n’est pas une observation policière, mais une observation de proximité destinée à s’assurer que le scrutin se déroule dans de bonnes conditions ».

À quelques heures du vote, le déploiement est déjà en cours, rassure le président du CPOSC : « Certains de nos observateurs sont déjà arrivés sur les sites, notamment dans les communes rurales, où ils travaillent en étroite collaboration avec les autorités locales. Nous avons demandé à nos membres d’être responsables et surtout de travailler dans l’intérêt de la Guinée ».

Quatre ans après le coup d’État du 5 septembre 2021, la tenue de ce référendum constitue une étape importante vers le retour à l’ordre constitutionnel. Cette année, près de 6 000 observateurs nationaux seront déployés sur l’ensemble du territoire guinéen.

Michel Yaradouno, depuis Kankan