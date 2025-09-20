ledjely
Boké : une formation express pour plus de 5 000 agents électoraux, suffira-t-elle à garantir un scrutin crédible ?

Par LEDJELY.COM

À la veille du référendum constitutionnel de ce dimanche 21 septembre 2025, la Direction préfectorale des élections de Boké a lancé, ce samedi 20 septembre, une vaste session de formation à l’intention des membres des bureaux de vote.

Au total, 5 050 agents électoraux sont concernés. Objectif : les doter des compétences nécessaires pour maîtriser les mécanismes du scrutin et appliquer correctement les procédures électorales.

La cérémonie d’ouverture s’est tenue au Centre de formation professionnelle de Boké, en présence du secrétaire général de la préfecture, représentant les autorités locales. Celui-ci a insisté sur le sens de responsabilité des participants.

« Le choix porté sur vous pour cette noble mission n’est pas fortuit. Parmi 14 millions de Guinéens, vous avez été retenus pour une responsabilité majeure : vous êtes la cheville ouvrière de cette élection. Nous comptons sur votre rigueur et votre professionnalisme. Le formateur qui vous accompagne est un professionnel aguerri. Suivez attentivement la formation afin que, sur le terrain, les notions acquises soient appliquées à la lettre », a exhorté Sékouba Traoré, représentant de l’administration préfectorale.

Dans la commune urbaine de Boké, 317 560 électeurs sont inscrits et répartis dans 1 010 bureaux de vote.

Au cours de la session, les formateurs ont détaillé les modules destinés aux participants. Joseph Tolno, l’un d’eux, a expliqué : « Nous sommes ici pour permettre aux membres des bureaux de vote de maîtriser pleinement leur rôle. Chaque bureau compte cinq membres : un président, un vice-président, un secrétaire et deux assesseurs. Nous abordons leurs responsabilités respectives, ainsi que l’utilisation correcte des matériels sensibles et non sensibles qui seront déployés le jour du vote ».

Reste à savoir si cette formation de dernière minute suffira réellement à garantir un scrutin crédible, transparent et apaisé dans la préfecture de Boké.

Mamadou Bah, depuis Boké

