ledjely
Accueil » Référendum : Fermeture temporaire de l’espace aérien guinéen
A la une

Référendum : Fermeture temporaire de l’espace aérien guinéen

Par LEDJELY.COM

L’Autorité Guinéenne de l’Aviation Civile (AGAC) a annoncé, dans une note officielle datée du 19 septembre 2025, la fermeture temporaire de l’espace aérien de la République de Guinée. Selon le document signé par le Directeur général de l’AGAC, Sékou Oumar Thiam, la mesure s’appliquera le dimanche 21 ce dimanche 21 septembre 2025, de 8 h 00 à 18h 00 concerne la FIR de Roberts, zone de responsabilité aérienne couvrant la Guinée en raison du scrutin référendaire.

L’AGAC a demandé à l’Agence de la Navigation Aérienne (ANA-SA) de procéder à la publication d’un NOTAM (Notice to Airmen) afin d’informer les compagnies aériennes et les usagers du ciel guinéen.

Ci-dessous, le document de l’AGAC : 

M’Mah Cissé 

 

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Standard & Poor’s crédite la Guinée d’un « B+ » : espoir ou simple mirage économique ?

LEDJELY.COM

Procès Singleton : le verdict attendu ce mercredi  

LEDJELY.COM

Général Amara Camara à Gueckédou : « Cochez la case verte pour le OUI »

LEDJELY.COM

Procès Singleton : le frère du défunt dénonce le comportement de l’artiste

LEDJELY.COM

Arrivée en France : le parcours semé d’embûches d’une étudiante guinéenne

LEDJELY.COM

Bah Oury renonce-t-il à ses ambitions au profit du général Doumbouya ?

LEDJELY.COM
Chargement....