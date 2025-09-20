Référendum : Fermeture temporaire de l’espace aérien guinéen

L’Autorité Guinéenne de l’Aviation Civile (AGAC) a annoncé, dans une note officielle datée du 19 septembre 2025, la fermeture temporaire de l’espace aérien de la République de Guinée. Selon le document signé par le Directeur général de l’AGAC, Sékou Oumar Thiam, la mesure s’appliquera le dimanche 21 ce dimanche 21 septembre 2025, de 8 h 00 à 18h 00 concerne la FIR de Roberts, zone de responsabilité aérienne couvrant la Guinée en raison du scrutin référendaire.

L’AGAC a demandé à l’Agence de la Navigation Aérienne (ANA-SA) de procéder à la publication d’un NOTAM (Notice to Airmen) afin d’informer les compagnies aériennes et les usagers du ciel guinéen.

Ci-dessous, le document de l’AGAC :

M’Mah Cissé