Référendum : 6 000 observateurs déployés sur tout le territoire national (Faîtières OSC)

À quelques heures du scrutin référendaire prévu ce dimanche 21 septembre 2025, la Synergie des Faîtières et Organisations de la Société Civile pour l’Observation du Scrutin Référendaire, composée de 17 organisations, a annoncé l’installation officielle de son Village électoral dans un réceptif hôtelier de la place. L’annonce a été faite ce samedi 20 septembre par son coordinateur, Ange Gabriel Haba.

Ce village électoral se veut un centre de commandement opérationnel, un espace stratégique de coordination, d’analyse et de communication, chargé de centraliser en temps réel les rapports transmis par les 6 000 observateurs et observatrices déployés à travers le pays. L’objectif : produire des synthèses crédibles et impartiales sur le déroulement du scrutin, et diffuser des messages réguliers d’information, d’apaisement et de responsabilisation à l’endroit du peuple de Guinée, des autorités nationales et de la communauté internationale.

Selon Ange Gabriel Haba, le dispositif s’accompagne de plusieurs mesures techniques et organisationnelles, parmi lesquelles :

Un système sécurisé de collecte et de transmission des données ;

Une cellule d’experts neutres et indépendants chargés de vérifier et de recouper chaque rapport.

« Ce dispositif répond aux standards internationaux et traduit l’engagement de la société civile à jouer pleinement son rôle de vigie citoyenne, en veillant à ce que la voix du peuple soit respectée dans toute sa diversité », a-t-il déclaré.

La Synergie a également annoncé que des visites officielles du Village électoral sont prévues.

Ces visites seront ouvertes aux partenaires techniques et financiers, aux missions diplomatiques, aux institutions nationales, aux observateurs nationaux et internationaux ainsi qu’aux médias.

À travers cette mobilisation, la Synergie exhorte chaque Guinéenne et chaque Guinéen à se souvenir que la Guinée est un bien commun, et que le choix de ce dimanche engage l’avenir collectif.

« Nous appelons tous les citoyens et citoyennes à voter dans le calme, la dignité et la sérénité. Dans vos familles, vos quartiers, vos lieux de culte et vos espaces communautaires, portez des messages de concorde et de fraternité », a-t-il déclaré.

La Synergie invite également les leaders religieux et moraux, les chefs traditionnels, les responsables communautaires et éducatifs à se joindre à cet effort, afin que leurs voix soient des ponts de paix et des flambeaux de responsabilité collective.

Pour Ange Gabriel Haba, l’objectif est clair : « Transformons cette journée du 21 septembre en un véritable élan démocratique, où la Guinée prouve au monde l’image d’un peuple uni, responsable et digne ».

Il conclut en soulignant que la Synergie reste mobilisée, vigilante et solidaire, convaincue que chaque citoyen doit faire un choix libre et éclairé, guidé par l’intérêt supérieur de la Nation.

Aminata Camara