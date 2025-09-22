Référendum : le vote et après ?

En raison notamment de quelques cafouillages ayant émaillé les débuts de l’enrôlement des électeurs lors de la phase sensible de l’établissement du fichier électoral et même des divergences entre les autorités et la classe politique, certains ne s’y sont résolus que très récemment. Pourtant, le référendum constitutionnel, dont la date a été fixée depuis le 1er avril 2025 – soit près de six mois plus tôt – a bien eu lieu ce dimanche 21 septembre. Ce, quatre ans après le coup d’Etat qui a renversé Alpha Condé. On s’achemine donc enfin vers le retour à l’ordre constitutionnel. Car même si l’on n’a encore aucun résultat, l’approbation de la nouvelle Constitution ne fait l’ombre d’aucun doute.

Pour ce quatrième référendum de l’histoire du pays depuis son indépendance, le 2 octobre 1958, nous devons noter que les choses se sont passées dans le calme. Aucun incident d’envergure n’a perturbé les opérations de vote, ni à Conakry, ni dans une localité de l’arrière-pays. Si certains peuvent y voir la marque d’une certaine maturité de la part des électeurs guinéens dans leur ensemble, on pourrait aussi rapporter cette discipline – qui tranche particulièrement avec les tensions qui ont prévalu lors du référendum du 20 mars 2020 – à l’impressionnant dispositif sécuritaire que les autorités avaient mobilisé pour la circonstance. Celui-ci était notamment composé de pas moins de 45 000 hommes, de blindés et même d’hélicoptères de combat. De quoi dissuader même les plus téméraires des opposants.

Dans un contexte de suspension des principaux partis politiques du pays, le « Oui » est assuré de l’emporter. D’autant que les partisans de cette tendance sont les seuls à avoir battu campagne au cours des trois dernières semaines. Ainsi donc, quand la Directrice générale des élections (DGE), Djenabou Touré, annoncera les résultats dans les prochaines heures, on scrutera tout particulièrement le taux de participation. Celui-ci se révélant notamment pertinent en raison de l’appel au boycott lancé par Cellou Dalein Diallo, Alpha Condé et Sidya Touré, leaders respectifs de l’UFDG, du RPG et de l’UFR, à la veille du scrutin.

En attendant, sur le terrain, les constats dressés par nombre d’observateurs font état d’une mobilisation plutôt importante tout au long de la matinée de ce dimanche, avec de longues files devant les différents bureaux de vote du pays. Mais cette tendance s’est progressivement amenuisée à partir de la mi-journée pour pratiquement s’arrêter aux alentours de 16 heures. On en conclura que le boycott n’a pas eu autant d’effet que l’espéraient les opposants.

La Guinée est donc partie pour se doter d’une nouvelle Constitution. Une Loi fondamentale que d’aucuns disent porteuse d’innovations, alors qu’aux yeux d’autres, elle serait taillée à la mesure du général Mamadi Doumbouya dont elle n’exclurait pas la candidature à la présidentielle que d’aucuns annoncent en décembre prochain. Mais l’expérience nous enseigne que la valeur de cette nouvelle Constitution réside moins dans ce débat-là que dans la capacité des Guinéens, gouvernants comme gouvernés, à mettre en application ses dispositions. Car, depuis l’indépendance du pays, à chaque tournant de l’histoire, on a cru s’être doté des meilleures lois pour façonner une société guinéenne harmonieuse et permettre à chacun de jouir des immenses richesses dont la Nature nous a pourvus. Mais, comme si une vilaine malédiction nous suivait à la trace, le désenchantement a souvent balayé les espoirs que nous nous efforçons de nourrir. Sera-ce différent cette fois ? La réponse nous incombe, à chacun et à tous !

Boubacar Sanso Barry