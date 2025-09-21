ledjely
Gbessia : retard du démarrage du vote à l’école primaire DKD faute d’urnes

Il est 8h24 ce dimanche 21 septembre 2025 à l’école primaire DKD, centre de vote situé dans la commune de Gbessia. Les agents électoraux sont déjà sur place, mais le processus de vote tarde à démarrer. En cause : l’absence des urnes.

« Tous les agents sont présents, mais nous attendons encore les urnes », confie un membre du bureau de vote. Un appel aurait été lancé aux responsables compétents afin de résoudre la situation.

Pendant ce temps, l’impatience des électeurs grandit. Des éclats de voix et des disputes retentissent dans la cour de l’établissement, traduisant le mécontentement de citoyens venus tôt accomplir leur devoir civique mais contraints d’attendre.

Ce retard s’ajoute aux inquiétudes sur le bon déroulement du scrutin dans la commune de Gbessia, où l’affluence est déjà importante dès les premières heures.

M’Mah Cissé 

