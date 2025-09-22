ledjely
Levée de la suspension : Sabari FM retrouve l'antenne après des excuses 
Par LEDJELY.COM

Dans une décision rendue publique ce lundi 22 septembre 2025, la Haute Autorité de la Communication (HAC) a levé la suspension de la radio Sabari FM, qui avait été initialement suspendue pour une durée de 45 jours.

Selon la Haute Autorité de la Communication, cette levée fait suite aux excuses présentées par le PDG de Sabari FM, Sanou Kerfalla Cissé, et soutenues par le bureau exécutif de l’Union des radios et télévisions libres de Guinée.

Il convient de rappeler que la HAC avait suspendu Sabari FM pour avoir diffusé une émission de Lamine Guirassy, PDG du Groupe Hadafo Médias, interdit d’exercer le journalisme en Guinée jusqu’à nouvel ordre.

Ci-dessous, la décision de la HAC : 

