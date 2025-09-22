Référendum : L’ONASUR salue un scrutin apaisé et formule des recommandations

Après une journée électorale marquée par le calme et la sérénité, le dimanche 21 septembre, l’Observatoire national de supervision du référendum (ONASUR) s’est exprimé ce lundi 22 septembre, lors d’un point de presse à la Direction générale des élections. Dans sa déclaration, le porte-parole de l’ONASUR, Dr Michel Jeannette Tolno, a indiqué que les opérations de vote se sont tenues sur toute l’étendue du territoire national, ainsi que dans les 34 ambassades et consulats de Guinée à l’étranger.

Conformément à l’article 12 de la loi portant modalités d’organisation du référendum constitutionnel, l’ONASUR a déployé ses superviseurs dans les préfectures, les communes urbaines et les représentations diplomatiques. Les observations recueillies font ressortir plusieurs points.

« De l’ouverture des bureaux de vote, en référence aux informations fournies par nos superviseurs, la majorité des bureaux de vote ont été ouverts à 7 heures. Cependant, certains bureaux de vote ont enregistré des retards dans l’ouverture à l’heure et dans l’acheminement d’une partie du matériel électoral, de la présence des membres du bureau de vote. Étant donné qu’ils sont incontournables dans le déroulement des opérations de vote, les membres du bureau de vote étaient présents dans la majorité des bureaux de vote, malgré quelques absences signalées », a-t-il déclaré.

Concernant l’accès des électeurs, Dr Tolno a souligné : « Malgré le constat de l’éloignement de certains bureaux, l’accès des électeurs aux bureaux de vote a été éliminé. Lié à leur déplacement, la majorité des électeurs ont pu retrouver leurs bureaux de vote et ont effectivement exercé leurs droits de vote dans de bonnes conditions. Des efforts, bien sûr, ont été fournis dans ce sens, du rapprochement de plusieurs bureaux de vote afin de faciliter l’accès des électeurs…De l’affluence des électeurs dans les bureaux de vote, en dépit de quelques difficultés rencontrées, l’affluence des électeurs dans les bureaux de vote a permis aux citoyens d’exercer leurs droits de vote dans un climat de sérénité et de paix ».

L’ONASUR note que le scrutin s’est globalement déroulé dans la sérénité, sans incident majeur : « Hormis quelques incidents mineurs signalés dans certains bureaux de vote, le scrutin s’est globalement bien déroulé. Ce climat de sérénité instauré par la présence des forces de sécurité et la maturité surtout de notre population était fondamental dans la réussite du scrutin référendaire. De la clôture du scrutin. La clôture du scrutin s’est déroulée dans l’ensemble sans incident majeur, conformément aux dispositions légales ».

Toutefois, l’institution a formulé quelques recommandations à l’endroit de la Direction générale des élections (DGE).

Que des mesures soient prises par la DGE et les autres parties prenantes pour corriger tant pour ce scrutin en cours, surtout dans le cas de la remontée des résultats, que pour la consultation ou les consultations électorales à venir.

Multiplier la formation à l’endroit des membres des bureaux de vote en vue d’améliorer les conditions de déroulement des prochaines élections. De l’appel au calme. La journée référendaire du 21 septembre marquant une étape importante dans le cadre du retour à l’ordre démocratique dans l’intérêt de la paix et de la cohésion sociale.

Enfin, l’ONASUR a appelé les citoyens à rester sereins et à éviter toute forme de violence. « La construction de notre édifice national, recueillant la mise en avant de l’intérêt collectif, gage véritable de notre vivre ensemble, interpelle chacun de nous », a-t-il souligné.

Aminata Camara