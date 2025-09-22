Référendum : la société civile fait le point et déplore la restriction de l’Internet

Après le dépouillement dans les centres de bureaux de vote à travers tout le territoire national, aux alentours de 22h ce dimanche 21 septembre, la Synergie des Faîtières de la Société Civile, par le biais de ses observateurs citoyens déployés sur l’ensemble du territoire, a fait un point sur la situation de cette journée référendaire.

Selon le communiqué, l’objectif de cette démarche est de renforcer la transparence, la confiance et la responsabilité dans le processus électoral, en veillant au respect des dispositions légales et en documentant de manière objective le déroulement des opérations, notamment le vote et le dépouillement.

Concernant les constats rapportés par les observateurs, ledit communiqué indique que, dans la majorité des bureaux de vote observés (plus de 98 %), l’accessibilité aux électeurs, le respect du secret de l’isoloir et la visibilité des urnes ont été garantis, renforçant ainsi la transparence et la confiance dans le processus.

Cependant, le coordinateur de la Synergie a souligné certaines insuffisances par endroits.

« Coupure momentanée de l’internet, avec pour impact la difficile remontée de nos données ; Suspension momentanée du vote dans 2,81 % des bureaux de vote en raison des attroupements ou de la propagande électorale, en violation du communiqué de la DGE mettant fin à la campagne référendaire », indique la structure.

Face à ces constats, la Synergie a formulé plusieurs recommandations à l’endroit du gouvernement, de la Direction générale des élections (DGE) et des citoyens :

Au Gouvernement :

Renforcer davantage le dispositif électoral pour corriger les insuffisances relevées par nos observateurs.

Aux Forces de défense et de sécurité :

Poursuivre la sécurisation du processus de vote afin de maintenir la sérénité jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin référendaire.

À la DGE :

Poursuivre la qualification du processus électoral.

Aux médias nationaux et internationaux :

Assurer un traitement de l’information équilibré et factuel, afin d’éviter toute exacerbation des tensions.

Aux citoyens :

Maintenir le calme et la sérénité, privilégier le dialogue et recourir exclusivement aux voies légales de contestation en cas de litige.

La Synergie salue la participation massive et pacifique des citoyens au vote référendaire et félicite l’ensemble des acteurs impliqués dans le processus.

Elle réaffirme par ailleurs sa mission de veiller, d’alerter et de témoigner en toute indépendance et impartialité. Dans les prochains jours, la Synergie rendra public un rapport exhaustif retraçant l’ensemble du processus référendaire, de l’ouverture des bureaux jusqu’à la proclamation des résultats définitifs.

Aminata Camara