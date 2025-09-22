Référendum en Guinée : un taux de participation de 91,4 %, le OUI en tête avec 90,6 %

C’était jusqu’ici l’inconnu. Ce lundi 22 septembre 2025, la Direction Générale des Élections, sous la direction de sa Directrice générale, a rendu publics les résultats provisoires et partiels du référendum constitutionnel organisé le 21 septembre avec un taux de participation de 91,4%.

Selon la Directrice générale, le nombre total d’électeurs inscrits pour ce référendum constitutionnel s’élève à 6 768 458, répartis sur 16 722 bureaux de vote, avec 23 662 bureaux déployés, dont 19 454 ont été validés.

Le taux de participation, calculé en fonction du nombre de bureaux de vote déployés, est de 91,4 %, ce qui représente 4 825 292 électeurs ayant pris part au vote. Parmi les résultats des 19 454 bureaux validés, le OUI a recueilli 4 319 466 voix, soit 90,6 %, tandis que le NON a obtenu 450 438 voix, soit 9,4 %.

En résumé, le taux de participation est de 91,4 %, avec le OUI qui recueille 90,6 % des suffrages et le NON 9,4 %.

Aminata Camara