Ce Lundi 22 septembre, le théâtre du Châtelet a été le théâtre d’une cérémonie mémorable : la remise du 69e Ballon d’Or européen, un moment de gloire pour les meilleurs talents du football mondial. Une soirée qui a ete marquée par la consécration de l’international français Ousmane Dembélé (PSG) qui succède ainsi à Rodri (Manchester City).

Classé 21e, Serhou Guirassy marque un jalon important dans l’histoire du football guinéen, un exploit qui ne doit rien au hasard. Avec 13 buts inscrits en Ligue des champions, il a brillé aux côtés des plus grands, affichant une régularité impressionnante sur la scène européenne. Son parcours exceptionnel cette saison, notamment avec son rôle de meilleur buteur de la compétition, justifie amplement sa place parmi les meilleurs.

Les vainqueurs de l’édition 2025 :

Ballon d’Or masculin : Ousmane Dembélé

Ballon d’Or féminin : Aitana Bonmati (FC Barcelone)

Meilleur jeune joueur masculin : Lamine Yamal

Meilleur jeune joueuse féminin : Vicky Lopez

Trophée Yashin (meilleur gardien) : Gianluigi Donnarumma

Trophée Muller (meilleur buteur) : Viktor Gyokeres

Meilleur club féminin : Arsenal

Meilleur club masculin : PSG

Top 10 du classement du Ballon d’Or 2025 :

1. Ousmane Dembélé

2. Lamine Yamal

3. Vitinha

4. Mohamed Salah

5. Raphinha

6. Achraf Hakimi

7. Kylian Mbappé

8. Cole Palmer

9. Gianluigi Donnarumma

10. Ruben Dias

Lonceny Camara