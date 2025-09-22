ledjely
Accueil » Ballon d’or 2025 : Ousmane Dembélé vainqueur !
ActualitésJeunesseSports

Ballon d’or 2025 : Ousmane Dembélé vainqueur !

Par LEDJELY.COM

Ce Lundi 22 septembre, le théâtre du Châtelet a été le théâtre d’une cérémonie mémorable : la remise du 69e Ballon d’Or européen, un moment de gloire pour les meilleurs talents du football mondial. Une soirée qui a ete marquée par la consécration de l’international français Ousmane Dembélé (PSG) qui succède ainsi à Rodri (Manchester City).

Classé 21e, Serhou Guirassy marque un jalon important dans l’histoire du football guinéen, un exploit qui ne doit rien au hasard. Avec 13 buts inscrits en Ligue des champions, il a brillé aux côtés des plus grands, affichant une régularité impressionnante sur la scène européenne. Son parcours exceptionnel cette saison, notamment avec son rôle de meilleur buteur de la compétition, justifie amplement sa place parmi les meilleurs.

Les vainqueurs de l’édition 2025 :

Ballon d’Or masculin : Ousmane Dembélé

Ballon d’Or féminin : Aitana Bonmati (FC Barcelone)

Meilleur jeune joueur masculin : Lamine Yamal

Meilleur jeune joueuse féminin : Vicky Lopez

Trophée Yashin (meilleur gardien) : Gianluigi Donnarumma

Trophée Muller (meilleur buteur) : Viktor Gyokeres

Meilleur club féminin : Arsenal

Meilleur club masculin : PSG

Top 10 du classement du Ballon d’Or 2025 :

1. Ousmane Dembélé

2. Lamine Yamal

3. Vitinha

4. Mohamed Salah

5. Raphinha

6. Achraf Hakimi

7. Kylian Mbappé

8. Cole Palmer

9. Gianluigi Donnarumma

10. Ruben Dias

Lonceny Camara 

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Référendum : Le OUI triomphe, mais Conakry résiste

LEDJELY.COM

Report du résultat provisoire du scrutin référendaire à 20h (DGE)

LEDJELY.COM

Référendum : L’ONASUR salue un scrutin apaisé et formule des recommandations

LEDJELY.COM

Levée de la suspension : Sabari FM retrouve l’antenne après des excuses 

LEDJELY.COM

Référendum : la société civile fait le point et déplore la restriction de l’Internet

LEDJELY.COM

Référendum : le vote et après ?

LEDJELY.COM
Chargement....