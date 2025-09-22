Référendum : Le OUI triomphe, mais Conakry résiste

Le référendum du 21 septembre 2025 , scruté de près à travers tout le pays, a révélé un soutien massif pour l’option « OUI » dans presque toutes les régions de la Guinée. Si les résultats provisoires témoignent d’une adhésion indéniable, certaines zones, comme la capitale Conakry, ont mis en lumière des voix dissidentes.

Ci-dessous, les résultats provisoires par région :

1. Région de Kindia

La région de Kindia a enregistré un total de 604 545 votes pour le OUI, représentant 90,6% des voix. Le camp du NON a reçu 62 323 voix, soit 9,4% des suffrages. Cependant, un nombre significatif de 22 341 bulletins nuls ont été enregistrés, soit 3,3% des votes exprimés. Ces chiffres témoignent d’une forte adhésion à la proposition en question.

2. Région Administrative de Labé

La région de Labé affiche un soutien également considérable pour le OUI avec 312 861 voix, soit 86,4% des suffrages. Le NON obtient 49 118 voix (13,6%). Les bulletins nuls dans cette région s’élèvent à 14 033, représentant 3,8% des votes. Ces résultats reflètent une large majorité en faveur de la proposition, bien que le taux de soutien soit un peu plus faible qu’à Kindia.

3. Région de Mamou

La région de Mamou a enregistré un OUI très favorable avec 240 355 voix, soit 90,9% des suffrages. Le NON n’a recueilli que 23 973 voix, soit 9,1%. En outre, le taux de bulletins nuls est de 2,9% (7 676 bulletins). Cette forte majorité montre un soutien similaire à celui observé à Kindia.

4. Région de Boké

La région de Boké a vu un soutien impressionnant pour le OUI avec 421 503 voix, représentant 92,3% des suffrages. Le NON a enregistré 34 960 voix, soit 7,7% des votes. Les bulletins nuls s’élèvent à 15 209, soit 3,3% des suffrages. Boké se distingue ainsi par un soutien presque unanime à la proposition.

5. Région de Conakry

Bien que Conakry, la capitale, ait montré un large soutien au OUI, avec 554 041 voix (soit 74,4% des suffrages), le NON a récolté un nombre significatif de 190 922 voix, représentant 25,6% des suffrages. De plus, un total de 59 807 bulletins nuls ont été comptabilisés, soit 7,6% des voix. Ces résultats indiquent une plus grande diversité d’opinions dans la capitale comparée aux autres régions.

6. Région de Faranah

La région de Faranah affiche un soutien quasi total pour le OUI avec 377 474 voix, soit 96,96% des suffrages. Le NON a été soutenu par 15 878 voix, soit 4% des suffrages. Les bulletins nuls s’élèvent à 8 873, soit 2,1%. Faranah se positionne comme l’une des régions les plus favorables à l’option du OUI.

7. Région de Kankan

Kankan, l’une des plus grandes régions du pays, a vu un fort soutien pour le OUI, avec 1 179 085 voix, soit 96,5% des suffrages. Le NON a récolté 40 654 voix, soit 3,5%. Le taux de bulletins nuls est relativement bas, à 1,2%, représentant 14 392 voix. Kankan se distingue par un taux de soutien exceptionnel à la proposition.

Aminata Camara