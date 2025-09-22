ledjely
Accueil » Report du résultat provisoire du scrutin référendaire à 20h (DGE)
A la une

Report du résultat provisoire du scrutin référendaire à 20h (DGE)

Par LEDJELY.COM

Les résultats partiels du scrutin référendaire du 21 septembre, initialement prévus pour être annoncés aux environs de 12h30, ont été reportés à la soirée du lundi 22 septembre. En raison de soucis liés à la connexion internet, la Direction Générale des Élections a annoncé le report de la diffusion des résultats partiels de 200 communes sur 375 communes à 20 heures.

« Compte tenu de l’attente très longue auprès des différents journalistes de la presse nationale et internationale, je vous présente nos excuses pour ce temps d’attente. Je vois que ça respire déjà, mais nous étions en train de consolider et on a eu une grosse panne de soucis d’internet qui nous a bloqués depuis l’intérieur. Donc, nous n’avons pas pu consolider les résultats et respecter les délais que nous avions fixés. À l’instant, nous sommes en train de finaliser au moins les résultats de 200 communes urbaines et rurales qui vous seront communiqués. Nous vous demandons donc d’accepter que nous puissions faire la publication à 20 heures, s’il vous plaît, pour au moins 200 communes sur 375. Ce sont nos excuses, et nous vous demandons encore un peu plus d’indulgence. À 20 heures », a déclaré Djenab Touré.

Aminata Camara 

