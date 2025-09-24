Les doutes se dissipent : Bah Oury confirme la tenue des élections en 2025

Les incertitudes autour de l’organisation des élections s’estompent peu à peu. Après le ministre secrétaire général à la Présidence, le général Amara Camara, c’est le Premier ministre, Amadou Oury Bah, qui s’est exprimé ce mercredi devant la presse. Interpellé sur la tenue des élections législatives et présidentielles annoncées pour 2025, le chef du gouvernement a apporté des précisions.

Sans grande surprise, il s’est référé au discours de nouvel an du président Mamadi Doumbouya, pour confirmer que le pays se dirigera bel et bien vers les urnes cette année, même si aucune date précise n’a encore été fixée.

« Comme vous le savez, le Président de la République avait déjà indiqué dès le début de l’année 2025 que l’année 2025 sera une année électorale. Le référendum constitutionnel est une consultation du peuple de Guinée. On vient de franchir cette étape. Donc les élections sont programmées pour cette année, Inch’Allah », a déclaré Amadou Oury Bah.

Cependant, une question demeure en suspens et continue de nourrir les débats : celle de la candidature du président Mamadi Doumbouya. Après l’adoption de la nouvelle Constitution, validée à près de 90 % selon les résultats provisoires, toutes les attentions se tournent désormais vers le palais Mohammed V. Mamadi Doumbouya sera-t-il candidat à la prochaine présidentielle ?

Toutefois, la charte de la transition, qu’il avait lui-même jurée de respecter, stipule clairement en son article 46 : « Le Président et les membres du Comité National du Rassemblement pour le Développement ne peuvent faire acte de candidature ni aux élections nationales ni aux élections locales qui seront organisées pour marquer la fin de la Transition ».

Balla Yombouno