Proclamation des résultats : la fausse note du ministre

Dans l’ensemble, on s’accorde à dire que le référendum du 21 septembre dernier s’est globalement bien déroulé. En particulier, il est établi qu’il n’a été émaillé d’aucun incident d’envergure ou de violences, comme le pays en a l’habitude. Par ailleurs, les électeurs se sont plutôt mobilisés, à en croire les résultats provisoires rendu publics ce mardi 23 septembre, soit quarante-huit heures après le scrutin.

Mais justement, c’est au sujet de cette proclamation des résultats qu’il y a eu un hiatus : il s’agit de l’immixtion du ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, dans la proclamation de ces résultats. Si en apparence, cette ingérence peut paraître anodine, du point de vue de la symbolique, le préjudice n’est cependant pas banal.

Déjà, aux yeux de certains, le fait même que l’organisation du scrutin ait été dévolu à une entité rattachée à un département ministériel était en soi un problème quant à la crédibilité des résultats. Mais qu’au-delà, le ministre lui-même s’invite à la proclamation des résultats, ce n’est pas de nature à calmer ceux qui ont à cœur de dénoncer le processus. Parce qu’il est vrai que dans le cadre de la dernière campagne référendaire, l’administration n’aura pas été neutre. Des premiers responsables au dernier des stagiaires, tout le monde s’était mobilisé non pas seulement pour expliquer le contenu du projet de nouvelle constitution, mais aussi et surtout pour inciter les populations à voter pour le Oui. Dans un tel contexte, un membre de ce gouvernement aurait dû se garder d’annoncer les résultats du vote. D’autant qu’en soi, ce n’était pas si nécessaire.

D’abord, parce que la Direction générale des élections (DGE) avait fait l’essentiel du boulot, en compilant et proclamant l’ensemble des résultats des 375 communes et des différentes ambassades. On imagine même que c’est l’équipe de Djenabou Touré qui aura consolidé les résultats que le ministre n’a donc fait que publier. Pour la solennité, sans doute. Par ailleurs, quoi qu’on dise, avec la DGE, il y a la symbolique de l’autonomie. Ce qui n’existe nulle part quand c’est le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, signataire des décisions de suspension d’un certain nombre de partis politiques, qui s’immisce dans la proclamation des résultats. Hélas !

Boubacar Sanso Barry