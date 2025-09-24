Orange Guinée initie des journalistes aux usages de l’IA générative

L’intelligence artificielle générative s’invite désormais dans le monde des médias guinéens. Orange-Guinée, à travers son Orange Digital Center, a organisé une session de formation à l’intention des journalistes, ce mardi 23 septembre 2025 axée sur le thème : « L’IA générative dans le journalisme : opportunités et usages ».

L’objectif était clair : permettre aux professionnels de la presse d’appréhender les principes, usages et limites de cette technologie afin d’en tirer le meilleur parti, tout en gardant une approche éthique, critique et responsable.

Pour le formateur Sidy Diallo, l’IA représente un tournant majeur dans la pratique journalistique.

« Nous avons choisi ce sujet parce que l’IA permet aux journalistes d’être plus productifs, plus précis et de produire un contenu plus riche qu’avant. Elle facilite la traduction, le résumé et la synthèse d’informations », a-t-il expliqué.

De son côté, Mohamed Lamine Keïta, chargé de communication institutionnelle et de la RSE chez Orange-Guinée, a rappelé que cette initiative s’inscrit dans une démarche plus large d’inclusion numérique.

« les médias constituent aujourd’hui un des piliers du fonctionnement d’une nation, il est donc important que les journalistes se dotent de toutes les compétences nécessaires afin de pouvoir faire face aux différents enjeux que nous connaissons aujourd’hui…L’IA occupe de plus en plus de place dans notre vie, dans notre société, dans nos pratiques, dans notre manière de travailler, dans la performance. Il est donc important que chaque acteur s’approprie ces outils dans le cadre de son métier afin de pouvoir mieux l’exercer. C’est la raison pour laquelle nous avons organisé cette formation à l’intention des médias pour qu’ils puissent vraiment s’approprier les outils de l’IA générative. En fait, notre rôle, c’est d’accompagner tous les acteurs, toutes les guinéennes et tous les guinéens », a-t-il déclaré.

Les journalistes présents ont salué une formation « capitale » dans un contexte de mutation numérique accélérée. Pour Tabassi Baro, l’expérience a marqué un véritable déclic.

« C’est la première fois que j’entends parler de ChatGPT. Je pense qu’à partir d’aujourd’hui, ce sera une révolution dans mon travail et dans le métier de journaliste que j’exerce », a-t-il soutenu.

En initiant les professionnels des médias à l’IA générative, Orange-Guinée confirme sa volonté de préparer les acteurs de l’information à relever les défis du numérique. Entre opportunités de productivité, gain de temps et enrichissement du contenu, l’IA pourrait bien redessiner les contours du journalisme en Guinée.

Siby