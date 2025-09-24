Référendum : le OUI l’emporte avec 89,38 %, un choix historique salué par Dr Bernard Goumou

A l’issue du référendum organisé dimanche auprès de quelque 6,7 millions d’électeurs, le OUI l’a emporté à 89,38 %, contre 10,62 % pour le NON, selon les résultats provisoires publiés par la Commission électorale.

Partout dans le pays, le scrutin s’est déroulé dans le calme. Beaucoup d’observateurs estiment qu’il restera comme l’un des scrutins les plus apaisés de l’histoire récente de la Guinée. A l’image du 28 septembre 1958, qui avait marqué la rupture avec la Communauté française et ouvert la voie à l’indépendance, le 21 septembre 2025 entre désormais dans l’histoire comme le jour où la Guinée a choisi d’ouvrir un nouveau chapitre en votant massivement OUI.

A l’annonce des résultats, l’ancien Premier ministre Dr Bernard Goumou, qui a porté la voix du projet de Constitution auprès des populations, a exprimé sa gratitude : « Ce résultat est d’abord celui du peuple de Guinée. Je remercie les femmes, les jeunes, les sages, les religieux et toutes les communautés qui ont accueilli et écouté le message du Général Mamadi Doumbouya. J’ai vu partout la même soif de paix, d’unité et d’avenir. Aujourd’hui, ce OUI massif appartient à la Guinée toute entière. »

Tout au long de la campagne, Dr Goumou s’est imposé comme un rassembleur. Présent aux côtés des ministres et des cadres mobilisés, il a multiplié les rencontres avec les citoyens et insisté sur l’essentiel : la paix, la stabilité et la réconciliation. Ses prises de parole sobres et ses initiatives de terrain ont contribué à renforcer la pédagogie autour du vote, en expliquant aux électeurs comment exprimer correctement leur choix.

Dans ses mots de conclusion, Dr Bernard Goumou a tenu à rappeler que cette victoire dépassait les individus et les clivages : « Ce soir, nous ne célébrons pas une victoire partisane. Nous célébrons la Guinée qui a dit OUI à son avenir. »